圖解新冠病毒感染過程！中研院長配音+女兒手繪　防疫影片吸5萬點閱

▲中研院手繪防疫影片。（圖／翻攝YOUTUBE）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，中研院院長廖俊智與女兒聯手完成一部關於新冠肺炎的影片，隨後放上中研院臉書後大受歡迎，不到一天的時間，該影片在youtube上創下近5萬的瀏覽量。此影片英文版亦刊登於耶魯大學醫學院網站。

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該影片原先是廖俊智女兒製作的一部全英文COVID-19影片，但希望可以讓更多人了解，隨後請廖俊智幫忙中文配音。據了解，廖俊智的女兒目前是耶魯大學神經科學博士生，為了傳達正確的防疫觀念，製作10分鐘的影片，影片中提到COVID-19如何感染你的細胞？ COVID-19傳染力如何？如何感染你的細胞、如何傳播、為什麼要洗手，以及為什麼要保持社交距離？透過簡單的圖解，及院長詳細的說明，深入理解新冠肺炎。

許多網友看完影片也大讚，「講解得太詳盡了，片長也不長！太感謝了」、「感謝，明天就放給學生看」、「非常淺顯易懂～ 很棒的影片」、「Brilliant！我唸文的都看懂了」、「看完廖院長女兒製作的影片，加上廖院長的獻聲，真是太感動了，真是一部精彩而詳細的說明，我仿佛看到病毒侵入人體的實境秀，頓時了解整個過程，真是太有用了！太棒了！」。