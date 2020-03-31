高雄畜牧場飄豬糞臭味民眾「凍末條」　環保局稽查開罰10萬至500萬

▲彌陀區民眾陳情豬屎惡臭飄散，環保局日前稽查，比對風向發現污染來源是一間畜牧場。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄彌陀區中正東路、山霸畑路、及鹽埕大路一帶晚上常飄散豬屎味，環保局日前稽查，依風向追查到一間畜牧場將豬糞廢水排到養殖池沈澱， 豬屎味散於空氣之中造成污染，將依空氣污染防制法開罰新台幣10萬至500萬罰鍰。

彌陀區民眾陳情豬屎惡臭飄散，環保局已派員長期巡查，日前啟動稽查，經比對風向發現污染來源，在陳情地點附近 一間較具規模的畜牧場，因飼養數量超過畜牧場登記920頭，糞便無法立即處理，且污水處理設施無法負荷，另廢水污泥排至養殖池沉澱並曝曬，造成異味飄散，附近居民空氣品質受到影響。

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環保局表示，近一年該畜牧場附近，統計共接獲陳情達32餘件，裁罰3件。並於去年11月邀集環保署南督大隊、區公所、農業局、等稽查單位，發現當時約2,600頭豬隻，超過原核定登記920頭簡易水污染防治許可，且污水處理設施厭氧池連接最終沉澱池與許可證不符，環保局已依水污染防治法開罰並限期減少豬數及改善污水處理。

▲彌陀區民眾陳情豬屎惡臭飄散，環保局日前稽查，比對風向發現污染來源是一間畜牧場。（圖／記者翁進忠翻攝）

環保局指出，該畜牧場豬隻數量雖由2,600頭降至1,450頭，但還是超過核定920頭，已要求業者於4月底前降到920頭，且該場屬水污染列管，將找專家學者查核與輔導，協助業者改善污染處理設備另設置空污噴霧除臭系統也要求業者保持正常運作，抑制異味之飄散。

環保局呼籲，業者應處理好廢污水及異味，違反法令規定，將會針對彌陀區畜牧場再加強稽查，查獲違規將依空氣污染防制法及水污染防治法規定，最高可罰鍰新台幣2,000萬元，最重則勒令停業處分。

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