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台東離島清潔18天清出527公斤垃圾　環保局爭取經費補助雇工清理

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▲ 台東離島清潔18天清出527公斤垃圾，環保局爭取經費補助雇工清理。（圖／台東縣環保局提供）

▲ 台東離島清潔18天清出527公斤垃圾，環保局爭取經費補助雇工清理。（圖／台東縣環保局提供）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣的綠島鄉與蘭嶼鄉，每年吸引旅客探訪數量超過50萬人次，帶動當地的觀光產業，但部分缺乏公德心的遊客及當地居民隨地丟棄垃圾與菸蒂卻也造成環境的髒亂，也因此台東縣環境保護局每年都爭取離島建設基金補助計畫支援2離島鄉清潔人力，今年計畫自2月初開始進行。

環保局表示，支援2離島鄉清潔人力僅執行約18日，2離島清理的垃圾及資源回收物就已達862公斤。不管是島上居民，亦或是遊客，誰都不能漠視，誰都不能說哈囉！綠島鄉及蘭嶼鄉為台東縣重要觀光鄉鎮，為維護離島的環境衛生清潔，已開始執行環境衛生計畫，以部落及環島公路為主進行人力清掃作業，並視髒亂狀況進行重點清除作業，並讓當地居民能更妥善進行垃圾分類及減少垃圾量，保有離島優質生活環境，提升觀光旅遊品質。

環保局數據顯示，截至今年2月底止，綠島鄉清掃總長度112公里，垃圾清除量共252公斤、資源回收物共179公斤；蘭嶼鄉清掃總長度69公里、垃圾清除量共275公斤，資源回收物共156公斤。環保局呼籲兩離島鄉親及前往旅遊的遊客，能夠重視環境整潔，不要亂丟棄垃圾，做好垃圾分類與資源回收，讓離島環境永續發展。

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