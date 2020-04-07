LIVE／連假後急診爆增「篩檢潮」將出現　指揮中心14:00說明

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民眾清明連假擠爆國內景點，外界擔憂成為防疫破口，高雄就傳出高醫、小港醫院等急診室收治10多名身體不適的民眾，有醫師也透露一小時遇到3個連假出遊後發生呼吸道症狀的患者，預估這幾天全國篩檢量應該會大增。針對最新疫情及防疫作為，中央流行疫情指揮中心今（7日）下午2點將召開記者會說明。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／疾管署提供）

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為防堵國人出遊引爆病毒擴散，指揮中心先在清明連假第3天針對國內11處知名景點發送2則「細胞簡訊」，呼籲國人應維持社交距離，昨日再宣布連假曾經到人潮擁擠場所的民眾應自主健康管理14天，就醫時也務必告知旅遊史。

高雄昨日傳出高醫、小港醫院等急診室收治10多名身體不適的民眾，因發燒、喉嚨痛跑去急診，開口就說「我去過墾丁」，這些人共通點都是去過11個景點，因擔心染疫上門求診，醫護人員不敢掉以輕心，也備感壓力。而胸腔重症醫師蘇一峰昨日也透露，短短一小時就來了3個連假出遊後發生呼吸道症狀的患者了，預估這幾天全國篩檢量應該會大增。

另外，傳出北部有一名5歲男童，在到東部旅遊後後發燒到37.5度、呼吸會喘、且有X光顯示有社區型肺炎，目前被收治負壓隔離病房，檢驗結果最快今日會出爐。