「懷孕女友」禁探視！英相強生進加護病房　女友疑似症狀隔離中

▲英國首相強生與女友席孟茲。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國首相強生確診11天後病情惡化,於當地時間6日轉送加護病房,而他的懷孕女友席孟茲(Carrie Symonds)卻無法陪在他身邊,因為院方不開放任何親屬探視,而此刻席孟茲也正因出現疑似症狀進行隔離中。

綜合外媒報導,強生(Boris Johnson)確診後,先在唐寧街官邸隔離10天,不過症狀遲遲未好轉,直到6日才首度倫敦聖托馬斯醫院(St Thomas Hospital)就醫,並立刻轉送加護病房。院方不允許任何親屬前往探視,懷孕已6個月、同樣確診的席孟茲也在官邸外的地方進行隔離中。

席孟茲4日在推特發文指出,過去一周她因為新冠肺炎症狀,一直都在床上休養,但她也表示,經過臥床休息後,她的身體已經逐漸康復,不需要到醫院進行檢測,「我不需要檢測,經過7天的休息,我感覺更強壯了,而且正在康復中。」

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.