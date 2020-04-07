「懷孕女友」禁探視！英相強生進加護病房　女友疑似症狀隔離中

▲英國首相強生與女友席孟茲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生確診11天後病情惡化，於當地時間6日轉送加護病房，而他的懷孕女友席孟茲（Carrie Symonds）卻無法陪在他身邊，因為院方不開放任何親屬探視，而此刻席孟茲也正因出現疑似症狀進行隔離中。

綜合外媒報導，強生（Boris Johnson）確診後，先在唐寧街官邸隔離10天，不過症狀遲遲未好轉，直到6日才首度倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas Hospital）就醫，並立刻轉送加護病房。院方不允許任何親屬前往探視，懷孕已6個月、同樣確診的席孟茲也在官邸外的地方進行隔離中。

席孟茲4日在推特發文指出，過去一周她因為新冠肺炎症狀，一直都在床上休養，但她也表示，經過臥床休息後，她的身體已經逐漸康復，不需要到醫院進行檢測，「我不需要檢測，經過7天的休息，我感覺更強壯了，而且正在康復中。」

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend. — Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020

全科醫生賈維斯（Sarah Jarvis）表示，強生將由聖托馬斯醫院「最好的醫生」治療，這些醫生擁有更豐富的治療經驗，「倫敦比英國其他地方領先兩至三周，在治療新冠肺炎方面，聖托馬斯醫院又比其他醫院領先兩至三周。」

目前英國確診人數突破5.2萬人，造成至少5300人死亡。

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