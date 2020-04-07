　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「懷孕女友」禁探視！英相強生進加護病房　女友疑似症狀隔離中

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國首相強生與女友席孟茲（Carrie Symonds）。（圖／路透）

▲英國首相強生與女友席孟茲。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國首相強生確診11天後病情惡化，於當地時間6日轉送加護病房，而他的懷孕女友席孟茲（Carrie Symonds）卻無法陪在他身邊，因為院方不開放任何親屬探視，而此刻席孟茲也正因出現疑似症狀進行隔離中。

綜合外媒報導，強生（Boris Johnson）確診後，先在唐寧街官邸隔離10天，不過症狀遲遲未好轉，直到6日才首度倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas Hospital）就醫，並立刻轉送加護病房。院方不允許任何親屬前往探視，懷孕已6個月、同樣確診的席孟茲也在官邸外的地方進行隔離中。

席孟茲4日在推特發文指出，過去一周她因為新冠肺炎症狀，一直都在床上休養，但她也表示，經過臥床休息後，她的身體已經逐漸康復，不需要到醫院進行檢測，「我不需要檢測，經過7天的休息，我感覺更強壯了，而且正在康復中。」

全科醫生賈維斯（Sarah Jarvis）表示，強生將由聖托馬斯醫院「最好的醫生」治療，這些醫生擁有更豐富的治療經驗，「倫敦比英國其他地方領先兩至三周，在治療新冠肺炎方面，聖托馬斯醫院又比其他醫院領先兩至三周。」

目前英國確診人數突破5.2萬人，造成至少5300人死亡。

►英國網友集氣「#為強生祈禱」！　高喊放下政治：國家非常需要你
►強生進加護病房「情況很嚴重」　川普派2家最棒藥廠聯絡倫敦：為他祈禱
►年輕人越來越多...醫院99%都是新冠患者！英護士淚：像被「打了一巴掌」

ET快訊
快訊／林東京分3次「繳清100萬罰單」！　行政執行署回應了
羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！　「鴛鴦戲水」狂歡片外洩
《蝙蝠俠》男星染新冠肺炎病逝！　公司悲慟認：爆發嚴重併發症
30K清純女會計神鬼作帳！A走公司1億元　「買10幢房」還送
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬尼拉社區隔離延至月底！　菲律賓政府：杜特蒂已批准「呂宋島封島」

印度男入院隔離5天恐慌跳6樓　身亡後才發現「檢查結果是陰性」

全球只剩5國「0確診」！美破萬死、英首相強生進加護病房...北韓仍堅稱無人染疫

美國死亡病例破萬！傳染病專家：病毒今年難消滅　恐成「季節性疾病」

慘到流不出淚…厄瓜多病逝屍散路邊　「通通裝進紙箱棺」親人忍悲送上路

出身名校！英國外相拉布暫代首相　曾和強生競爭保守黨領袖

「懷孕女友」禁探視！英相強生進加護病房　女友疑似症狀隔離中

英相強生住進加護病房！首相失能罕見「憲法無明文代理人」

紐約急診室40分鐘4死「急救警報狂響」！醫護忙包遺體…太平間全滿

影／英國網友集氣「#為強生祈禱」！　高喊放下政治：國家非常需要你

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

馬尼拉社區隔離延至月底！　菲律賓政府：杜特蒂已批准「呂宋島封島」

印度男入院隔離5天恐慌跳6樓　身亡後才發現「檢查結果是陰性」

全球只剩5國「0確診」！美破萬死、英首相強生進加護病房...北韓仍堅稱無人染疫

美國死亡病例破萬！傳染病專家：病毒今年難消滅　恐成「季節性疾病」

慘到流不出淚…厄瓜多病逝屍散路邊　「通通裝進紙箱棺」親人忍悲送上路

出身名校！英國外相拉布暫代首相　曾和強生競爭保守黨領袖

「懷孕女友」禁探視！英相強生進加護病房　女友疑似症狀隔離中

英相強生住進加護病房！首相失能罕見「憲法無明文代理人」

紐約急診室40分鐘4死「急救警報狂響」！醫護忙包遺體…太平間全滿

影／英國網友集氣「#為強生祈禱」！　高喊放下政治：國家非常需要你

隱藏版紙抹布「3年還用不完」　她驚1個月沒發霉　網認證：好市多秒殺神物

預算有追加必要！蘇貞昌：600億只計「中國及周邊國家」為疫區

9成賣家都賺錢！「文海硯」建商品牌＋區段加持　二手交易勝率高

國美館實行「實名制入館」　兒童遊戲室暫停開放

才6天捐款破1.2億！台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」：真的很感激大家

「石門水庫熱氣球嘉年華」今年不辦了！　鄭文燦：疫情考量延至明年辦理

逛全聯沒戴口罩！老伯下秒「常見習慣動作」更恐怖　店員們怕爆：很多這種

安碁資訊3月營收年增56%　因應疫情啟動分區辦公備援作業

快訊／北市和平東路大樓起火！2狗困5樓陽台險遭火噬　民眾一見焦急呼救

2月製造業燈號呈現低迷看法　台經院：受全球疫情蔓延所致

國際熱門新聞

即／英國首相強生被送入加護病房

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

美國死亡破萬　全球確診134萬人

譚德塞：民眾搶口罩造成醫護物資短缺

道瓊狂飆1627點！美股三大指漲破7％

大轉彎！法國「口罩無用說」變全民都要戴

爆發感染潮　非洲2周確診增5倍

99%都是新冠患者！護士：像被打了一巴掌

安倍估今晚發緊急事態　東京首長強調「非封城」

車諾比禁區森林大火　輻射值超標

紐約599死「創一周最低紀錄」禁足令月底解封

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

更多熱門

相關新聞

高嘉瑜批酷碰券「不食人間煙火」：發現金比較實際

高嘉瑜批酷碰券「不食人間煙火」：發現金比較實際

新冠肺炎疫情重創產業，經濟部規劃綁定行動支付消費的「酷碰券」，以每人、每單一支付平台，每月上限1000元。不過，民進黨立委高嘉瑜認為，酷碰券還要民眾先掏錢才能使用，但很多人現在連收入都沒有，要如何去花錢，直呼「有點走在雲端的感覺，讓人覺得不食人間煙火」，她認為，減稅、降租金、發現金才是最實際的方式。

英國首相失能罕見　無明文代理人

英國首相失能罕見　無明文代理人

陸餐飲業「報復性漲價」抗疫

陸餐飲業「報復性漲價」抗疫

武漢仍有無症狀患者1至2萬…陸專家憂心

武漢仍有無症狀患者1至2萬…陸專家憂心

黃偉哲：夜市、市場才應列入警示

黃偉哲：夜市、市場才應列入警示

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情COVID-19英國首相Boris JohnsonCarrie Symonds

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

即／英國首相強生被送入加護病房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

即／新竹深夜車禍　2車相撞車頭爆碎

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面