　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送小哥接單「等5分鐘滑掉就好！」　仔細一看…感動炸：這碗熱湯請您喝

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲外送員騎著機車奔波送餐，相當辛苦。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響，民眾外出用餐意願也降低，讓外送服務生意大爆發，而來回奔波的時候，看到這樣一則訊息，肯定讓人。一名外送員日前貼文，有客人下單後就傳訊息給他「這麼冷的天氣辛苦了，這碗熱湯請您喝」，讓原PO直呼「我要抱怨，為什麼有這麼好的客戶，超感動的！」

這位外送小哥5日晚上在臉書《爆怨公社》貼出一張手機截圖，只見下單客人傳訊給他「司機您好，這麼冷的天氣辛苦了，這碗熱湯請您喝，地址是X將斜對面的X，接單取餐後等個5分鐘再滑掉就好了，這是刷卡單不用擔心，祝您無縫到達標，晚安。」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO遇到好客人直呼感動。（圖／翻攝自爆怨公社）

外送小哥一開始還很不解，擔心是不是客戶有什麼要求，便反問「什麼意思呢？不好意思。」下單客人只簡單說「不用擔心，沒什麼意思」，原PO就回「明白，謝謝您」，客人接著補充「以前我也常常請司機喝湯，老闆應該有印象。」這下外送小哥就懂了，馬上回對方「萬分感謝」，更忍不住PO文大讚好客戶。

看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「一碗熱湯，表達出對外送人員的尊重與貼心」、「別人的客人總是不會讓我失望」、「我們家也常請外送員飲料喝，大家都出來討生活不容易啊」、「我下次也要這麼做」、「好暖喔♥辛苦了」、「我都會給外送員一些小零食或餅乾」、「太暖了吧！」

ET快訊
連假和朋友聚餐「咳嗽、喉嚨痛」1小時3人掛急診！醫：大量篩檢
連假去人多景點「自主健康管理14天」　陳時中：有症狀者不要上
旗津渡輪站前發現浮屍！「口中只剩1顆門牙」警公布特徵
案364本土病例為4歲童！「傳北市公托暫停課師生隔離」
教育部下令急查師生警報區旅遊史　北市建議師生上課戴口罩
五一連假是否取消？陳時中鬆口回應了
咳嗽、發燒有症狀者「不要上班上學」　陳時中：就醫或直接打19
新冠肺炎再添10例！其中1本土為染疫個案孫子
指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫幕後大功臣！「醫檢師」連署提3大訴求：我們應被合理對待

女童害同學牙斷遭索賠52萬「市場賣雞蛋」求生　網一看氣炸…教育部曝真相

玉山「4月雪」排雲山莊降冰霰　這2天還有機會下雪

教室無法保持社交距離...要不要戴口罩上課？潘文忠：正在最後審議

全台首例！防疫再升級　 新竹市開放國小、國中網路新生報到

影／11景點列警報區範圍過大引恐慌　陳時中：無法小單位監測只能大範圍警戒

影／新增本土病例為4歲童「傳北市公托暫停課師生隔離」陳時中：機率高

連假出遊者「呈報後居家辦公」！他憂一票偷懶謊報：考驗人性　網反打臉

防疫旅館9000房即將上線！交通部曝「杜絕感染風險」媒合重點

居家檢疫者「不能見訪客」　陳時中：有困難可求助「集中檢疫所」

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

防疫幕後大功臣！「醫檢師」連署提3大訴求：我們應被合理對待

女童害同學牙斷遭索賠52萬「市場賣雞蛋」求生　網一看氣炸…教育部曝真相

玉山「4月雪」排雲山莊降冰霰　這2天還有機會下雪

教室無法保持社交距離...要不要戴口罩上課？潘文忠：正在最後審議

全台首例！防疫再升級　 新竹市開放國小、國中網路新生報到

影／11景點列警報區範圍過大引恐慌　陳時中：無法小單位監測只能大範圍警戒

影／新增本土病例為4歲童「傳北市公托暫停課師生隔離」陳時中：機率高

連假出遊者「呈報後居家辦公」！他憂一票偷懶謊報：考驗人性　網反打臉

防疫旅館9000房即將上線！交通部曝「杜絕感染風險」媒合重點

居家檢疫者「不能見訪客」　陳時中：有困難可求助「集中檢疫所」

朱學恆／外送補貼能撐住餐廳嗎？真正問題在平台抽成

鄰居在家門口抽菸…屏東男氣瘋「鋁棒狠打爆頭」！被逮怒喊：給他一點教訓

宏達電超前部署「在家上班」　早早警示員工「連假勿出遊」

黃智賢「逆時中」被送辦痛批：文字獄　王定宇嗆：不用哇哇叫！

防疫幕後大功臣！「醫檢師」連署提3大訴求：我們應被合理對待

女童害同學牙斷遭索賠52萬「市場賣雞蛋」求生　網一看氣炸…教育部曝真相

台灣球迷全球最幸福　中職開打、SBL拚季後賽體壇熱鬧

員工前往11熱門景點　第一金居家上班　合庫、兆豐不可以接觸民眾

福特新年式EcoSport「79.9萬元」加料不加價　升級盲點偵測系統

誆忘了身份證號卻秒落跑　百公斤通緝男「衝刺20公尺」慘落網

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

五一連假是否取消？陳時中回應了

連假還沒結束！醫曝警訊：不少人旅遊後發燒、腹瀉就醫

最頂了！台灣口罩日產達1500萬片「原料全球搶買」

快訊／新冠肺炎再添10例！

本土感染源難找！名醫籲全民每天記錄

醫院副院長罵墾丁大街　結果38名員工去了

國旅「染疫警覺性」　視同出國

新增本土病例為4歲童！爺爺美國返台染疫傳孫

今晨13.9度！　連2天全台有雨「防大雨地區曝」

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

全聯善美的基金會涉侵權「陳時中」

更多熱門

相關新聞

飲料來了！狗衝去門口搖尾提3杯　

飲料來了！狗衝去門口搖尾提3杯　

這麼可愛的小幫手哪裡找呢？高雄飼主Hui Weimin飼養的拉拉「可喜」超聰明，每次都能完美執行媽媽的任務。這天媽媽訂的3杯飲料到家，興奮叫著可喜快點幫忙拿。媽媽將小幫手的表現過程全程錄影，PO到寵物社團萌翻了許多人。

阿桑誤撞他裸屁針灸！臨走前「真誠稱讚」尷尬爆

阿桑誤撞他裸屁針灸！臨走前「真誠稱讚」尷尬爆

小孩見蟹足腫喊噁　媽「神教育」他怒炸

小孩見蟹足腫喊噁　媽「神教育」他怒炸

扛12箱水爬6樓！大媽不滿他沒笑容：會客訴

扛12箱水爬6樓！大媽不滿他沒笑容：會客訴

疫情衝擊家長餐廳倒了　保母「一句話」網秒淚

疫情衝擊家長餐廳倒了　保母「一句話」網秒淚

關鍵字：

外送熱湯司機爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

曾到11景區　校：學生先請假1周

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

陳時中提彈性上　內政部6日執行

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

女獨遊台被困…結果慘睡野柳帳棚

國泰金：1200員工6日改居家辦公

五一連假是否取消？陳時中回應了

更／紐約動物園首傳「老虎驗出陽性反應」！

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

雷／《夫婦的世界》金喜愛睡的竟不是老公

人類消失後　29萬海龜爬沙灘產卵

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面