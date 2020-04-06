外送小哥接單「等5分鐘滑掉就好！」　仔細一看…感動炸：這碗熱湯請您喝

▲外送員騎著機車奔波送餐，相當辛苦。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響，民眾外出用餐意願也降低，讓外送服務生意大爆發，而來回奔波的時候，看到這樣一則訊息，肯定讓人。一名外送員日前貼文，有客人下單後就傳訊息給他「這麼冷的天氣辛苦了，這碗熱湯請您喝」，讓原PO直呼「我要抱怨，為什麼有這麼好的客戶，超感動的！」

這位外送小哥5日晚上在臉書《爆怨公社》貼出一張手機截圖，只見下單客人傳訊給他「司機您好，這麼冷的天氣辛苦了，這碗熱湯請您喝，地址是X將斜對面的X，接單取餐後等個5分鐘再滑掉就好了，這是刷卡單不用擔心，祝您無縫到達標，晚安。」

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▲原PO遇到好客人直呼感動。（圖／翻攝自爆怨公社）

外送小哥一開始還很不解，擔心是不是客戶有什麼要求，便反問「什麼意思呢？不好意思。」下單客人只簡單說「不用擔心，沒什麼意思」，原PO就回「明白，謝謝您」，客人接著補充「以前我也常常請司機喝湯，老闆應該有印象。」這下外送小哥就懂了，馬上回對方「萬分感謝」，更忍不住PO文大讚好客戶。

看到貼文後，其他網友也紛紛留言，「一碗熱湯，表達出對外送人員的尊重與貼心」、「別人的客人總是不會讓我失望」、「我們家也常請外送員飲料喝，大家都出來討生活不容易啊」、「我下次也要這麼做」、「好暖喔♥辛苦了」、「我都會給外送員一些小零食或餅乾」、「太暖了吧！」