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LINE SPOT「點餐外帶」上線　響應「社交距離」一秒帶走

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▲LINE SPOT「點餐外帶」上線　響應「社交距離」一秒帶走。（圖／LINE提供）

▲LINE SPOT「點餐外帶」上線。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（7）日宣布店家查詢服務「LINE SPOT」中新增「點餐外帶」功能，只要在LINE SPOT首頁進入「點餐外帶」入口，就能瀏覽附近哪些餐飲店家可以「點餐外帶」，即可輕鬆線上點餐付款，並在預約時間到餐廳，一秒外帶取餐響應「社交距離」做好防疫。

LINE表示，為輔助餐飲店家串接 LINE 平台，並呼應中央流行疫情指揮中心推動「社交距離」，LINE全台2100萬用戶可以在LINE聊天室下方「＋」選單中點選LINE SPOT，並在店家頁面下方點選「點餐外帶」/「外帶外送」/「線上點餐」的按鍵，即可輕鬆線上點餐付款。

▲LINE SPOT「點餐外帶」上線　響應「社交距離」一秒帶走。（圖／LINE提供）

▲透過LINE SPOT「點餐外帶」可輕鬆線上點餐付款，點圖放大。（圖／LINE提供）

LINE指出，LINE SPOT「點餐外帶」首波上線店家近500家，包括瓦城、1010湘、大心、海壽司等知名連鎖餐廳品牌，還有早餐店、手搖飲、炸物，等各式選擇，地區以北部為大宗，也包括中部、南部、東部的人氣店家，後續也將持續上架更多店家，包括知名連鎖餐廳—欣葉。

LINE進一步指出，為鼓勵用戶體驗「點餐外帶」的便利功能，從即日起只要透過LINE SPOT在活動指定餐廳完成「點餐外帶」訂單，前1000名可獲得LINE POINTS 15點的獎勵，送完為止，期望透過啟用「點餐外帶」功能，協助更多餐飲店家增加曝光與訂單，並減少人與人之間的群聚接觸機會。

▲LINE SPOT「點餐外帶」上線　響應「社交距離」一秒帶走。（圖／LINE提供）

▲只要店家資訊中有寫「點餐」的按鍵都可以線上點餐，然後一秒外帶。（圖／LINE提供）

LINE分享，LINE SPOT 「點餐外帶」是因應疫情發展，被賦予最高優先程度所開發的新功能，攜手「12CM(睿鼎數位)」、「快一點」、「肚肚」這三家在數位點餐領域的專業夥伴，由三家夥伴提供串接的店家名單與正確資訊，不需額外下載App。

LINE補充， LINE SPOT 團隊接手協助店家建置到系統中，包括店名、電話、地址，以及營業時間等等，不到一個月完成服務規劃、店家溝通、技術串接到上線營運等建置環節，就是希望能在這個非常時期加快速度，運用科技力挺台灣中小企業，協助更多實體餐飲店家。

LINE強調，對店家來說，只要在LINE SPOT中建置店家資訊，就可新增額外曝光的全新管道，像是在實體地址中可顯示店家的官方帳號，無論用戶是否封鎖都能看到官方帳號折價券，又或是串接LINE酷券，也會一併顯示在店家資訊中，還可一鍵分享店家小卡到LINE聊天室。

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