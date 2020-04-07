18歲女被幼童叫「阿姨」怒了！兩家人停高速公路吵架　母怒：大一天就可叫

▲重慶員警巡邏時，發現一輛白色越野車停在路肩。（圖／翻攝《北京時間》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸重慶有兩家人開一輛車出遊要去上海，其中一名18歲女子不滿朋友的小孩叫她「阿姨」，雙方竟直接停在高速公路上吵起來，讓員警十分傻眼。小孩媽媽不滿地說，「我兒子完全可以叫阿姨，大一天都可以叫，何況大17、18歲，大18、19歲，對不對？」

陸媒報導，事發於2日，重慶員警巡邏時，發現一輛白色越野車停在路肩，車上人員在路邊爭吵。經調查，車上有曾某一家三口和吳姓姐妹，兩家原本是朋友，由曾男開吳女的車一起出遊。

小吳被對方小孩叫一聲「阿姨」，覺得把自己叫老了，應該叫「姐姐」，於是和對方母親發生爭吵。小吳和曾妻都賭氣，各自拖著行李箱下車，還有人把行李箱扔路邊。

▼雙方各自拖行李箱下車。（圖／翻攝《北京時間》）

▼吳姓姐妹的姐姐。（圖／翻攝《北京時間》）

吳妻不滿對員警說，「我兒子完全可以叫阿姨，大一天都可以叫，何況大17、18歲，大18、19歲，對不對？我沒有任何的錯。（我孩子）叫阿姨有什麼關係嘛，到我們家玩，我受她一路的氣，她說我是在裝。」她表示，雙方無法再開同一輛車，要丈夫自己選擇，「要嘛你就跟她們一起走，我們回去立馬離（婚），要嘛你就跟我走，你就兩條路。」

由於雙方賭氣不願上同輛車，由執法人員開一輛車，載曾某一家三口到小周休息站，另一人幫助姐妹開車到休息站，進行批評教育後，兩家人分道揚鑣。針對曾某隨意占用路肩的違法行為，警方對其處以罰款人民幣300元（約新台幣1278元），駕照記3分。

▼警方對雙方進行批評教育。（圖／翻攝《北京時間》）