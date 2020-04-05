他凌晨鑽進火鍋店狂吃睡覺　老闆看監視器笑了：是人才！兄弟以後免費請你

▲男子吃飽睡飽離開，留下杯盤狼藉的桌面。（圖／翻攝《北京時間》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸重慶市永川區一名男子只穿睡衣，半夜鑽進火鍋店大吃大喝，吃飽後還睡了一覺，直到天快亮才離去。老闆一看監視器畫面笑了，直接對男子喊話，「確實是個人才、太搞笑了」、「如果你有機會過來，免費請你吃都可以。」

陸媒報導，事發於3月28日凌晨2時多，雖店家大門鎖上，但男子仍從門縫鑽進去，隨後「開鍋」拿各種食材煮，獨自享受美食，還喝了一瓶椰子汁。火鍋店老闆余先生說，男子抓了很多毛肚、鴨腸。

▼男子從門縫鑽進去店內。（圖／翻攝《北京時間》）

▼男子吃飽後，還在店內呼呼大睡。（圖／翻攝《北京時間》）

男子吃了約50分鐘後，躺在椅子上呼呼大睡，直到清晨6時20分才起來，本想從一開始來的門縫出去，但失敗，改翻窗離開，而店家約損失人民幣2、300元（約新台幣850元到1280元）的菜錢。余先生看完監視器笑說，一直以為這種行為只會出現在網路上故意搞笑的影片，沒想到真實發生在自己店內。

余先生認為，男子一定是因新冠肺炎疫情憋壞了，不打算追究，「兄弟，以後你要是想吃火鍋，隨時給我們打電話預約，或者不論你多晚來，都給你準備好，我們給你送上門也可以，如果你有機會過來，免費請你吃都可。」他也認為男子是人才，「但你不用以這種方式吃，太搞笑。」

▼男子翻窗離開。（圖／翻攝《北京時間》）