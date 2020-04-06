台女拒付南韓3.4萬元隔離費「遭驅逐出境」　外交部回應了！





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

在新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊之下，南韓1日起要求所有入境旅客實施2周隔離，臨時隔離宿舍每日收費10萬元，2周需繳140萬韓元（約新台幣3.4萬元），結果台灣一名女子以付不出錢為由，拒絕接受隔離，6日被驅逐出境。對此，外交部回應，韓國是依法辦理，提醒民眾注意韓國當地相關規定。

外交部發言人歐江安6日傍晚表示，經瞭解，韓方依相關規定進行遣返作業，而當事人在韓國期間未曾聯繫駐韓國代表處。

歐江安提到，外交部已於3月17日將韓國全境的旅遊警示調升為「紅色」，建議國人避免前往。此外，韓國政府自1日起，針對所有入境旅客實施隔離檢疫，若旅客沒有固定居所則採定點隔離，費用必須要旅客自行負擔，提醒民眾注意韓國當地相關規定。

歐江安說，若民眾在韓國遭遇急難，可撥打駐韓國代表處緊急聯絡電話：+82-10-9080-2761（韓國境內直撥：010-9080-2761）或駐釜山辦事處緊急聯絡電話：+82-10-4537-7961（韓國境內直撥：010-4537-7961）；或請國內親友撥打外交部緊急聯絡中心電話：0800-085-095，以獲協助。