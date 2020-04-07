黃山湧2萬遊客掀陸網論戰　5點反嗆官媒「評論前先回歸常識」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

安徽黃山風景區31處免費門票串連活動，在清明長假期間帶來爆量遊客，掀起大陸網友、官媒撻伐，沒想到這兩天網路上出現一篇聲稱是來自安徽媒體的評論文，內容列舉5點「常識」反嗆各界批評，「評論之前，請先回歸常識」。由於文章中並未提及媒體名稱，難以查證，不少網友也紛紛在個人微博PO文反酸，「這樣的解釋是一個負責任的解釋嗎？」、「有這功夫，不如想想怎麼做好自己分內的事」。

▲人擠人的畫面讓大陸網友擔心疫情可能會再度爆發。（圖／翻攝微博）

黃山風景區3日開始出現人擠人的旅遊潮，4日人流甚至達到上限2萬人，管委會5日一天連發3條公告，宣布限流、停止遊客入園，最後負責人更出面道歉「讓安徽人民失望了」。然而，在新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未結束之前，風景區爆量的遊客不免讓人擔心是否會導致病毒再次擴散，不僅網友討論熱烈，就連《人民日報》、《新華社》等官媒也陸續發文譴責。

對於外界的抨擊，黃山市文化和旅遊局僅透過微博表示，風景區出現遊客集聚現象主要有兩個原因，一是得進行量體溫等防疫措施，二是景區單日最大承載量由5萬人壓縮至2萬人，導致許多遊客擔心難以進山，才會出現一大早集中準備進山的狀況，他們已經啟動5項應急方案，加強科學調度、統籌做好疫情防控和景區開放，實施遊客有效疏導，保障擴大遊客的健康、安全。

▲黃山風景區遊客爆量有兩個原因。（圖／翻攝自微博／黃山市文化和旅遊局）

此外，網路上也出現一篇標題為「安徽媒體：黃山遊客限流，評論之前，請先回歸常識」的評論文，內容提出5點常識「反嗆」各界批評，包含：

1.黃山風景區單日遊客最大承載量是5萬人，當天遊客達到2萬人就停止進入，拉閘限行，應該說是有提前量的，所以黃山的做法沒有問題。

2.免票政策對象主要是針對安徽省居民，安徽半個月前就是低風險地區，遊客也必須驗證安康碼才能進入，不能指責黃山風景區沒有防控措施。

3.山岳景區最大的特點是，遊客爬一段山路後到達一個主要景點，一邊休息一邊觀景，所以即便只有5000名遊客，熱門景點也一定會出現擁堵現象。

4.黃山有3個大門，疫情期間全部關閉，2月21日開放後僅打開南門迎客，遊客爆量的照片其實大家排隊進山或熱門景點前的狀況，不足以證明整個黃山都是遊客的狀態。

5.4月4日至5日正值清明，天氣大好，在家憋了很長時間的人回鄉祭祖或踏春，也是共同的社會和消費心理。

不過，這篇評論文中並未提及到底是出自哪一家安徽媒體，在難以查證的狀況下，不少網友也跳出來在微博PO文反酸，「這樣的解釋是一個負責任的解釋嗎？有健康碼管用嗎？無症狀感染者你能判斷嗎？不知道這位作者或媒體人立場何在？限流是對的，保持必要的距離、減少大規模人群聚集，才是王道」、「這些反對意見相信黃山管理局也看到了，有這功夫，不如想想怎麼做好自己分內的事」。

▼網友不認同評論文的觀點，PO文反酸。（圖／翻攝自微博）