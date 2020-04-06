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「戶戶送」超優賠償出爐…不排除重回台灣！　全網不捨哭喊：為什麼～

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▲戶戶送。（圖／記者謝婷婷攝）

▲戶戶送將退出台灣市場。（圖／記者謝婷婷攝）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情席捲全球，雖然衝擊了不少行業，但同時卻也帶動了外送平台的業績。不過，「戶戶送Deliveroo」今（6）日宣布將於10日下午3時正式終止台灣營運。消息一出，不少網友表示惋惜，「戶戶送的外送人員態度都超好的，真的好可惜」、「真的最用心的戶戶送，期待再相逢」。

戶戶送表示，盤點全球市場後，希望將資源投放效益極大化，因此決定將於4月10日下午3點整正式終止台灣市場營運；公司已確保將為外送員及員工提供最適當、優於法定的賠償。「戶戶送」Deliveroo目前在全球12個市場超過500個城市運營，未來並不排除再重返台灣市場。

請繼續往下閱讀...

▲▼戶戶送以訊息通知用戶停止在台灣的外送服務。（圖／翻攝戶戶送APP）

▲戶戶送以訊息通知用戶停止在台灣的外送服務。（圖／翻攝戶戶送APP，下同）

戶戶送發言人表示，「台灣出色的餐廳多不勝數，能夠為廣大客戶送上美食，我們深感榮幸。感謝所有在台灣與『戶戶送』Deliveroo合作過的外送員、餐廳以及寶貴的客戶。我們衷心感謝每一位充滿才幹和勤奮的員工，並將在這段時間全力提供所有員工最妥善的後續處理。」

戶戶送會繼續支持全球其他市場的外送員和餐廳伙伴，為消費者帶來美食、提供彈性工作機會並協助餐廳拓展業務，這永遠都會是「戶戶送Deliveroo」不變、最重要的核心理念。

消息一出，不少網友大嘆捨不得，留言指出「不只照顧店家，還鼓勵店家照顧外送員建立整套良好服務，真的可惜凹嗚」、「感謝戶戶送，以後不知道在公司午餐要吃什麼了」、「 難得一間有質感的外送平台」、「真的超傷心 認真的品牌真的好難做起來」、「天啊！我最喜歡戶戶送了，速度最快，外送員也很親切，可惜了」、「戶戶送最準時了，為什麼要撤出台灣～～～～～～」。

▲▼戶戶送宣布4月10日起退出台灣市場。（圖／翻攝戶戶送APP）

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