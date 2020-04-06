N95口罩超好用！幕後功臣竟是台灣人…一項專利「過濾效果強10倍」

▲N95口罩用途相當大。（圖／路透社）



記者柯振中／綜合報導

口罩是相當重要的防疫物資，N95更是效果卓越，通常都由醫護人員使用。不過，台灣區不織布工業同業公會6日披露，N95口罩之所以能夠成功研發，幕後功臣其實是台灣人。

台灣區不織布工業同業公會在網站上分享，N95口罩裡的「N」代表著「Not Resistant to Oil」，是不防油的意思，95則代表能夠過濾95％的花粉、灰塵、病毒等微小顆粒。

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而製作N95口罩的核心，正式中間層的熔噴不織布，通常熔噴布上會帶有靜電電荷，以此吸附細微粒子，熔噴布、帶有靜電都是相當關鍵的技術。目前能有這麼多口罩流入市面，仰賴過去的研究，台籍工程師蔡秉燚（Peter Tsai）也是其中一位研發人，貢獻相當卓越。

▲蔡秉燚讓不織布的纖維帶電，讓過濾效果增強10倍。（圖／路透）



蔡秉燚利用電場，讓中性空氣產生電離作用，再透過電場與感應，讓不織布的纖維帶電，讓不織布的纖維可以吸附微小的粒子，讓過濾效果增強10倍，還不會阻礙空氣流通。此外，蔡秉燚2018年又發明了新的方法，讓不織布能夠以更簡單的方式帶靜電，過濾效果更上一層樓。

據了解，曾有人預估，蔡秉燚的發明讓他獲獎無數，他也將這些授權許多廠商這些專利，技術被廣泛使用超過30年，至少改善了10億人的健康狀況。

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