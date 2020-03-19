《路透社》指武警曾到反修例前線「觀察」　港警：絕無此事

▲港警向抗爭者發射催淚彈。（圖／路透社，下同）



記者蔡紹堅／綜合報導

《路透社》日前引述外交官及非建制派陣營消息指出，有大陸武警於《反修例》示威期間赴香港，與港警一起在抗爭前線「觀察」，以加深對香港情勢的了解。不過，大陸國防部、香港警務處都否認此指控，港警更強調，沒有安排任何大陸執法人員來港觀察示威活動的執法情況，對外媒的失實報導感到遺憾。

▼抗爭者在街頭放置路障。



根據《路透社》報導，民主黨立法會議員涂謹申（James To）透露，曾看見有武警在香港警察的帶領下來到抗爭前線，但沒有執法行為，似乎是在觀察現場情況。

報導還提到，香港的法律專家與政界人士擔憂，武警出現在香港，會影響「一國兩制」給予香港的自治制度。涂謹申認為，警察和政府應清楚說明發生了什麼事，以確保「一國兩制」受到尊重。

▼武警部隊集結在深圳操演。



《路透社》也向大陸國防部、香港警務處詢問此事，兩方都否認此消息，表示沒有武警沒有進駐香港；大陸國務院新聞辦公室及香港中聯辦則沒有回應。

報導在香港引起很大議論，香港警務處18日再度回應，「警方於較早前回覆該傳媒查詢時已強調絕無此事，警方重申，並無安排任何內地執法人員來港觀察近期示威活動的執法情況，對於相關媒體的失實報導表示遺憾。」