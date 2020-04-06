「刀架陳時中脖子上」超狂陸生發死亡威脅　刑事局證實鎖定3、4人

▲陸生嗆「刀架陳時中脖子上」 不爽同學讚防疫得當「笑死人了！」。（圖／翻攝巴哈姆特,Dcard）

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，台灣加緊防疫力度，結果近日傳出有台北市某私立大學學生透過微信群組聊天恐嚇陳時中「架刀在陳時中脖子上」等恐嚇言論，雖然該校方私詢過這名陸生，陸生表示帳號被盜取導致產生不當言論；刑事局偵九大隊6日證實已經受理展開調查，初步清查網路資料發現原始發文者在境外，但研判有部分轉發者應還留在台灣，目前已鎖定3~4名可疑對象，刑事局允諾將會盡速將涉案人約談到案。

▲陸生嗆「刀架陳時中脖子上」 不爽同學讚防疫得當「笑死人了！」。（圖／翻攝巴哈姆特,Dcard）

近日臉書有網友轉貼網路之名論壇「巴哈姆特」哈拉區PO出的微信群組對話，該群組是一群中國在台灣留學生的對話群組「19江蘇小朋友赴台旅遊團」，討論對話內容都是歧視、恐嚇甚至是希望攻打台灣的噁心言論，這群大陸學生揚言：「刀架在陳時中脖子上」、「台灣留倒不留人」、「希望中招（得肺炎）的詮釋台獨」、「真想把陳時中按到地板上摩擦」。

▲陸生嗆「刀架陳時中脖子上」 不爽同學讚防疫得當「笑死人了！」。（圖／翻攝巴哈姆特,Dcard）

台灣防疫指揮中心副指揮官陳宗彥6日清晨發言：只要該群組涉及假訊息或恐嚇部分，警方一定會出面處理。刑事局偵查第九大隊接受媒體詢問，證實目前已受理偵辦中。

警方指出：經檢視該訊息原始發文內容均為簡體，且對談內容用詞用語均為陸方民眾慣用詞句，初步研判該訊息疑係陸方民眾於微信某群組中之不法言論，遭不滿民眾截圖並轉PO文至「巴哈姆特論壇」，目前已鎖定特定對象，將儘速約談到案說明以釐清案情。



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