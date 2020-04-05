蘋果最新秘密功能曝光　新款iPad Pro擁有自動防竊聽功能

▲iPad Pro 2020。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果向來對於用戶個人隱私保護都是相當重視，據了解，蘋果2020第四代新款iPad Pro旗艦平板，加了一項具有防護用戶隱私安全的「隱藏版」功能，連接使用符合MFI認證的iPad Pro保護殼時，保護殼若處於闔蓋狀態，便會透過硬體端技術，自動關閉iPad Pro 內建的麥克風功能，防止被不當竊聽的資安外洩疑慮。

蘋果日前發表最新的第四代新款iPad Pro旗艦平板已於官網上架，這次除了硬體配置上有升級亮點外，其中有一項「防竊聽」技術更是吸引果粉注意，根據外媒報導表示，這項技術最早被率先應用於搭載T2安全晶片的2018款MacBook Pro 筆電上。

此外，目前從蘋果近日於官網修訂最新版的平台安全指南（Apple Platform Security）中指出，所有帶有Apple T2安全芯片的Mac便攜式電腦均具有硬件斷開功能，可確保在關閉機蓋時禁用麥克風。在具有T2芯片的13英寸MacBook Pro和MacBook Air計算機上，以及從2019年或更晚版本開始的15英寸MacBook Pro便攜式計算機上，僅在硬件中實現此斷開連接。斷開連接可以防止任何軟件（即使在macOS中具有root或內核特權，甚至T2芯片上的軟件）在關閉機蓋時也不會接合麥克風。（由於蓋關閉，攝像機的視野完全被遮擋，因此未斷開相機的硬件連接。