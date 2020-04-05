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香港基本法30週年　人民日報：一國兩制取得舉世公認的成功

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▲香港回歸21周年　林鄭月娥：觸碰國家底線絕不容忍。（圖／路透社）

▲香港主權移交21周年時，林鄭月娥表態，觸碰國家底線絕不容忍。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

《中華人民共和國香港特別行政區基本法》4日頒布滿30年，中國官媒《人民日報》發文稱，一國兩制從創造性構想變成生動現實，已經取得舉世公認的成功，作為一項前無古人的政治實踐，遇到一些新情況、新問題、新挑戰在所難免，這些都凸顯完善一國兩制制度體系的必要性和迫切性。

文章首先稱讚香港基本法經歷充分檢驗，展現出強大生命力，實踐證明，正是一部能夠為一國兩制偉大事業提供根本保障的好法律，是香港保持繁榮穩定、繼續向前邁進的基石，必須堅定不移地加以貫徹執行。

文章引述中共中央總書記習近平的話，表示「憲法是國家根本大法，是全國各族人民共同意志的體現，是特別行政區制度的法律淵源。基本法是根據憲法制定的基本法律，規定了在香港特別行政區實行的制度和政策，是一國兩制方針的法律化、制度化，為一國兩制在香港特別行政區的實踐提供了法律保障。」

▲▼香港,反送中,逃犯條例,港警,黑警,。（圖／記者曾俊豪攝）

▲香港去年深受反送中示威活動衝擊。（圖／記者曾俊豪攝）

不過，自香港特首林鄭月娥上任以來，港府與年輕世代撕裂加劇，北京當局認為，背後是西方勢力的煽動。對此，文章提到，香港特別行政區應當切實履行基本法關於立法維護國家安全的憲制性責任，堅決防範、制止和懲治任何危害國家統一的行為和活動，堅決防範和遏制外部勢力干預香港事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，維護特別行政區的長治久安。

文章指出，香港必須準確把握一國與兩制的關係，守牢一國底線，釐清兩制邊界，絕不容忍任何挑戰一國兩制底線的行為。在一國兩制下，中央對香港擁有全面管治權，「任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和香港特別行政區基本法權威、利用香港對內地進行滲透破壞的活動，都是對一國兩制底線的觸碰，都是絕不能允許的。」

文章強調，一國兩制從創造性構想變成生動現實，已經取得舉世公認的成功，作為一項前無古人的政治實踐，遇到一些新情況、新問題、新挑戰在所難免，這些都凸顯完善一國兩制制度體系的必要性和迫切性。「必須始終堅定一國兩制制度自信，不為一時之曲折而動搖，不因外部之干擾而迷惘。」

▲▼反送中10.1遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

▲反送中示威造成香港世代撕裂、警民對立。（圖／記者黃彥傑攝）

 
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