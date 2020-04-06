「強生住院中」遠距領導政府　川普：所有美國人都在幫他祈禱！

▲英國首相強生。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國首相強生6日持續在醫院接受感染新冠肺炎後續治療，住房大臣詹里克（Robert Jenrick）透露，強生儘管5日因持續出現症狀接受一連串檢查，但在住院期間仍會持續擔任政府領導人，由待在唐寧街10號的顧問們轉達最新消息給強生，協助做出最新決策。

綜合衛報、BBC等外媒報導，強生是G7工業國首名感染新冠肺炎的國家領導人，隨後居家隔離，但5日晚間因發燒不退送醫，住院接受額外檢查。對此，美國總統川普公開表示，強生是個堅強的人，「所有美國人都在為他祈禱，他是我的朋友，也是一名很棒的紳士與領袖，我相信他會沒事的。」

「首相現在還待在醫院內，且在醫院度過一個晚上」，住房大臣詹里克（Robert Jenrick）提到，強生接下來將會像過去10天一樣，繼續領導英國政府，「我敢肯定，這對他來說是件非常令人沮喪的事情，因為強生是名想要在前線領導政府的人，但即便如此，他目前還是英國政府主要領導人。」

英國政府現階段拒絕透露強生接受的檢查項目，僅提到所有項目都只是預防性檢查。當被問及強生是否會再住一個晚上，詹里克則說，「強生將會『聽從醫師建議』，需要住多久就會待上多久時間」，但應該很快就能回到工作崗位。而英國6日的新冠病毒政府會議由外交大臣拉布（Dominic Raab）主持。

只不過，在強生、衛生大臣韓考克（Matt Hancock）接連染疫後，外界開始擔憂，若中央少了如此重要的人物坐鎮，政府將如何運作。路透社指出，假若首相失去執政能力，英國憲法並沒有所謂的「B計畫」可依循，但首相官邸先前曾說，外交大臣拉布在必要時候將會代理強生職務。