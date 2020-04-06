比爾蓋茲讚台灣是防疫模範！王定宇曝驚人關鍵...建議提升管制

▲比爾蓋茲讚爆台灣防疫。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）5日接受《福斯新聞》訪問時，大讚台灣在防疫方面就是好榜樣，能夠及時發現問題並進一步做檢驗，才沒有像其他國家一樣大爆發。不過，民進黨立委王定宇今（6）日卻指出，台灣現在遇到了大問題，「就是清明連假的觀光景點人潮爆發，導致的風險大過我們能夠想像。」

王定宇在臉書上指出，比爾蓋茲受訪時強調「目前世界上有很多國家做了很好的防疫示範，值得美國政府效仿，其中一個表現優秀的國家就是台灣。」同時認為台灣能夠及時發現問題，並進一步做檢驗，才沒有像其他國家一樣大爆發，也不會有經濟方面的影響，防疫手段可供美國借鑑。

雖然比爾蓋茲點出台灣的優點，但王定宇認為現在國人更應該要嚴肅、謹慎地好好看看遇到的大問題了，那就是清明連假的觀光景點人潮大爆發，所造成的風險大過想像，「不確定的接觸對象，不確定是否有帶原者（有、無症狀）在身旁」。

「當台灣的本土病例都控制在極低的病例，而且境外移入病例也已經減少到個位數，這次的清明連假，國人蜂擁到觀光區，未來14天的煎熬，才能渡過清明連假的風險。」因此，王定宇建議指揮中心應該「提升管制措施，確保台灣的防疫成果」。

此外，他還建議「五一勞動節的三天連續假期，應該思考延後或個別拆開放假」。

▲王定宇建議提升管制措施。（圖／記者李毓康攝）



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