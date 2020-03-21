造謠害診所休診、醫護小孩被歧視　衛生局下重手「找出散播者」

▲衛生局簡任技正潘炤穎表示一定會將散布謠言的源頭找出來。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

高雄五甲文心診所，日前被爆出3位遊土耳其返台確診新冠肺炎患者曾前往就醫，引起網友恐慌，儘管衛生局已公開澄清患者並未進入診所內，但仍無法阻止流言甚囂塵上，甚至傳出護理人員的小孩上學時被其他家長連署要「隔離」，衛生局便痛批這樣的行為根本是獵巫，目前會傾全力協助紓困，對散播不實謠言者已報請檢調偵辦。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，該則訊息內容說「遊土耳其一家三口趴趴走」並非事實，當時的情形是經過疫調後，發現案67的男性患者，因鼻竇炎病史必須前往耳鼻喉科就診，不過高雄市內所有的診所都會在門前設置簡單的分流站，目的為釐清旅遊史及發燒症狀，該名患者在並未進入診所內部，當下透過醫護人員協助領藥後就離去。

▲潘炤穎表示，經過疫調後，案67並未進入診所內部。（圖／記者洪正達攝）

潘炤穎指出，讓人心痛的是，在假訊息的持續發酵之下，連帶診所的營運及醫護人員都被貼上標籤污名化，甚至在公告停止看診14天，還有護理人員的小孩被其他家長連署不要到幼稚園上學，這就是民眾盲從、聽信不實流言之下的恐慌心態所衍生出的獵巫行為，衛生局對此行為強烈譴責。

針對不實謠言的部分，潘炤穎也強調，即便在網路上散播的速度非常快，但衛生局一定會將源頭找出來，同時報請檢調單位追查，至於醫護人員小孩但受教權受損，可透過教育局申訴，在診所被迫暫停休診後，衛生局會依中央頒佈的紓困辦法予以協助。

►發現韓國瑜珈老師的美麗小秘密