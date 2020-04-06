影／陸生嗆「拿刀架在脖子上」　陳時中親回：基本上就是無聊！

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，第一線防疫人員也不斷加強防疫措施，但網路上仍時不時傳出假訊息。近日網路流傳一則陸生簡訊表示「要拿刀架在陳時中脖子上」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日親自回應「基本上是無聊啦！」而他也直說，防疫是團隊一起做，自己是可以被取代的。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

請繼續往下閱讀...

該名陸生在社群軟體討論台灣疫情問題，一名陸生直接在提到「想拿刀架在陳時中脖子上，壓他在地上摩擦！」該內容在網路上瘋傳。

內容中出現許多針對指揮官陳時中的留言，其中甚至有恐嚇與威脅的用詞，一名疑似在新竹讀書的陸生就說，「刀架陳時中脖子上」「真想把陳時中按到地上磨擦」，還有人希望台灣疫情大爆發，「我希望台灣疫情大爆發，出於人道主義，我希望中招的都是台獨。」

對話截圖被貼到Dcard、巴哈姆特討論區之後很快就被大量討論，許多網友都感到很憤怒，想要肉搜出這些陸生，並希望司法機關能展開調查，避免恐嚇的暴力事件真的發生。對此，指揮中心副指揮官陳宗彥說，這跟假訊息和言語恐嚇有關，警方一定會出面處理，所有人的安全都應該受到保護。

對此，陳時中回應「基本上那是無聊啦！但最重要的是，防疫是一個團隊的成果，不是我一個人的啦！」他也直說，我是可以被取代的，防疫是所有人一起做事，「我只是代表大家出來表達各種情況」。