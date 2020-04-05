中鋼考生舞弊大逆轉！法官認「作弊與薪資無關」改判無罪

▲中鋼公司舞弊考生逆轉改判無罪。（示意圖／中鋼提供）

記者洪正達／高雄報導

中鋼2017年招考時，黃姓、邱姓男子等5名考生參加考試時被控電子設備作弊，一審時依詐欺得利未遂罪各判處黃男、邱男各拘役55天，2人不服上訴後，高雄高分院認為2人靠電子舞弊錄取中鋼職位後所領的薪水與考試無關，因此改判2人無罪，至於被中鋼求償的50萬元已在一審時駁回，目前還在上訴中。

判決指出，2017年2月份中鋼委託金融研訓院舉辦新進人員甄試，黃、邱等5名考生找上舞弊集團，準備利用電子設備進行作答，雙方協議以100萬到130萬元不等代價支付舞弊酬勞，待順利上榜後就可進行匯款。

據了解，被指控的考生手法相當縝密，考試前先將手機藏入衣褲內，再配戴加工後僅留簧片的無線耳機，考試進行中由舞弊集團的槍手同步作答後，再撥打電話告知答案，考試當天分別在三信及小港高中等考場應試，不過就在第二節進行專業科目考試時，5人怪異的舉動被監考官盯上因而報警處理，5人都在一審時坦承有舞弊行為，但又供稱還有面試，無法確定錄取，主張自己並無構成詐欺不當得利。

不過關於5人的供詞法官並不採信，認為筆試成績既然佔了總成績60％，足以影響錄取結果，因此以施用詐術，因此判處黃、邱2人拘役55天，其他3人則因和解宣告緩刑，不過黃、邱2人不服上訴，聲稱自己原先就已在中鋼子公司工作，對於相關的工作都可順利完成，不屬於詐欺得利，二審時法官也認定考試舞弊與薪資所得沒有直接關係，不觸犯詐欺得利最，加上薪資屬於勞力報酬，定位上屬於職務所獲利益，因此改判無罪確定。