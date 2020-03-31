台大校長管中閔遭爆兼任獨董而告記者誹謗　記者無罪確定

▲台大校長管中閔控告記者妨害名譽，高等法院判決記者無罪確定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

台大校長管中閔違法兼職遭監察院彈劾，之後遭公務員懲戒委員會記申誡，風波平息。但早在他爆出違法兼職事件時，就有記者報導他「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的新聞，管中閔認為名譽受損，自訴記者加重誹謗。記者一審無罪，管中閔上訴二審，高等法院31日仍判決記者無罪，全案確定。

學有專精的管中閔，在2018年1月5日獲得台大遴選委員會遴選為新任校長，但卻因政府不滿意，教育部拒絕發給管中閔聘書，演變成歷時近1年的「卡管事件」，過程中共有潘文中、吳茂昆、葉俊榮3位教育部長先後為此下台，一直到2018年12月24日，時任教育部長的葉俊榮才宣布「勉予同意」，2019年1月8日管中閔正式上任。

而在卡管事件中，陸續爆發多項管中閔多項爭議事件，最著名的就是監察院認為管中閔在2012年2月6日至2015年2月3日擔任行政院政務委員、經建會與國發會主委期間，多次在壹週刊上發表有償的評論文章，每年獲取約65萬元稿費；因此監察院認定他違法兼職，在管中閔上任後通過彈劾案，送交公懲會議處。公懲會也在公開審理本案後，決定記管中閔申誡，以資懲儆。

另外平面媒體吳姓記者也在2019年2月14日撰寫標題為「台大教授兼任獨董全都露！輕放管校長、李鴻源」的報導。管中閔認為自己早在被遴選為校長後的2018年1月12日，辭去台灣大哥大公司的獨立董事及審計委員、薪資報酬委員會職務，該名記者未向他查證就做出報導，妨害他的名譽，因此自訴記者加重誹謗。

一審台北地院認為由報導內容觀察，毋寧是對管中閔學有專精而受校外企業肯認的表彰，於一般社會通念中，並不屬於負面評價事項，難以認定報導貶損管中閔的名譽，因此判決記者無罪。管中閔上訴二審，高等法院31日做出判決，高院認為管中閔確實仍任台哥大獨董，記者僅作客觀陳述，並無誹謗犯罪故意，因此駁回管中閔的上訴，維持記者無罪，全案確定。