小林村滅村費鴻泰臉書稱陳菊「落井下石」挨告　無罪確定

▲立委費鴻泰臉書說陳菊落井下石而挨告，無罪確定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委費鴻泰臉書發文，指總統府秘書長陳菊在擔任高雄市長任內，處理「小林滅村國賠」落井下石，陳菊自訴他妨害名譽。一審判決費鴻泰無罪，陳菊上訴二審，高等法院審理後，駁回陳菊上訴，仍判決費鴻泰無罪，全案確定。

本案因高雄市長韓國瑜去年4月3日間，在小林滅村國賠案中放棄上訴，讓災民得以獲償，費鴻泰認為，陳菊當市長時與災民打官司，因此才於4月5日在臉書以「韓市長的佛心，陳菊的禍心」為文，指述滅村案前，陳菊並未協助撤村「不但不幫忙還落井下石」，被陳菊認為妨害名譽，因此提出自訴，控告費鴻泰妨害名譽。

一審台北地院審理時，費鴻泰否認犯罪，主張自己就可受公評的重大事件，所做的合理評論，並無誹謗故意與誹謗事實，他更建議陳菊要有雅量。北院一審判決費鴻泰無罪，陳菊上訴二審。二審高等法院於31日宣判，仍認定費鴻泰並無誹謗故意，因此駁回陳菊上訴，還是判費鴻泰無罪，全案確定。

陳菊在高雄市長將任滿之際轉任總統府秘書長，延續其政治生命，但這個做法遭受批評，陳菊以訟止謗，對吳子嘉、張友驊、謝寒冰、旅美藝人張俐敏、費鴻泰等5人提出自訴，還向張友驊、費鴻泰各求償300萬元。其中對謝寒冰、張俐敏、費鴻泰等3人部分，一審均判無罪，對吳子嘉、張友驊部分，目前仍在一審審理中。