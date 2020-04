宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

▲ 武漢封城,有人去快遞後沒洗手疑似被感染。(圖/路透社)

記者任以芳/綜合報導

湖北省武漢市4日通報多一名確認病例。該名病患從「封城」後一直待在家中,除了去門口領取團購食品和快遞,回家後沒有消毒、洗手,疑為感染主因。但衛健委最新通報不排除該名患者本身就是「無症狀感染者」轉為確診,也可能還存在社區感染。

到拿快遞不洗手是否會感染?北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴表示,「取快遞沒有戴手套、不洗手感染新冠病毒的風險是很小的。」因為快遞物品大多在空曠的地方,又是移動式的,即使有病毒的停留,在乾燥的環境裡病毒存活的時間比較短暫,快遞物品攜帶病毒的可能性非常小。

▲帶口罩、勤洗手是好阻斷病毒方式。(圖/路透社)

林明貴認為,通報強調該患者生活樓棟曾有確診病例,不排除社區感染。雖然沒有近距離的接觸,有交叉接觸的可能,尤其是在特定的時期,也有氣溶膠感染的風險。相對來說,該患者一直是無症狀感染者的可能性更大一些,取快遞回來沒有洗手,導致感染的可能性較小。

另外,香港大學研究人員發表的《Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions》,研究新冠病毒在不同環境下保持傳染的能力,病毒在衣服和紙巾上存活時間不超過24小時。

建議回家後要保持洗手的習慣。林明貴也建議,接觸所有從外部帶回來的物品,有條件最好帶上手套,進家後把外包裝打開去掉,把手套脫掉後,一定要洗手,再拿裡面的東西,取完東西後要再次洗手。