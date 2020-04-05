　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲ 武漢封城，有人去快遞後沒洗手疑似被感染。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

湖北省武漢市4日通報多一名確認病例。該名病患從「封城」後一直待在家中，除了去門口領取團購食品和快遞，回家後沒有消毒、洗手，疑為感染主因。但衛健委最新通報不排除該名患者本身就是「無症狀感染者」轉為確診，也可能還存在社區感染。

到拿快遞不洗手是否會感染？北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴表示，「取快遞沒有戴手套、不洗手感染新冠病毒的風險是很小的。」因為快遞物品大多在空曠的地方，又是移動式的，即使有病毒的停留，在乾燥的環境裡病毒存活的時間比較短暫，快遞物品攜帶病毒的可能性非常小。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲帶口罩、勤洗手是好阻斷病毒方式。（圖／路透社）

林明貴認為，通報強調該患者生活樓棟曾有確診病例，不排除社區感染。雖然沒有近距離的接觸，有交叉接觸的可能，尤其是在特定的時期，也有氣溶膠感染的風險。相對來說，該患者一直是無症狀感染者的可能性更大一些，取快遞回來沒有洗手，導致感染的可能性較小。

另外，香港大學研究人員發表的《Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions》，研究新冠病毒在不同環境下保持傳染的能力，病毒在衣服和紙巾上存活時間不超過24小時。

建議回家後要保持洗手的習慣。林明貴也建議，接觸所有從外部帶回來的物品，有條件最好帶上手套，進家後把外包裝打開去掉，把手套脫掉後，一定要洗手，再拿裡面的東西，取完東西後要再次洗手。

ET快訊
害同學摔斷牙遭索賠52萬！單親9歲女童「沿街賣蛋籌錢」超悲慘
最新8例確診足跡曝光！4人無症狀　網點關鍵：案356最恐怖
北部男店員和實踐大學染疫老師「喝飲料1小時」！密切接觸遭傳染
即日起搭計程車要戴口罩　陳時中：堅持不戴司機可拒載
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

排隊時人擠人！2萬人搶「免費串門遊」　黃山開放5小時急關閉

3採陰性準備回家！援鄂女護士卻「突發心臟驟停」...已過14天隔離期

女兒從泰國回來！官員爸不捨她隔離　親赴機場接回家...結果慘了

法記者酸疫情悼念活動　中駐法使館：譴責種族主義

「疫情夏天會消失嗎？」　中外研究：新冠病毒高溫、低溫適應力強

香港基本法30週年　人民日報：一國兩制取得舉世公認的成功

他凌晨鑽進火鍋店狂吃睡覺　老闆看監視器笑了：是人才！兄弟以後免費請你

呼吸機訂單搶到八月後　不肖業者賺疫情財「一小時一個價」

隔16秒上公車！他「沒戴口罩」坐確診者斜後方...結果被感染了

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

排隊時人擠人！2萬人搶「免費串門遊」　黃山開放5小時急關閉

3採陰性準備回家！援鄂女護士卻「突發心臟驟停」...已過14天隔離期

女兒從泰國回來！官員爸不捨她隔離　親赴機場接回家...結果慘了

法記者酸疫情悼念活動　中駐法使館：譴責種族主義

「疫情夏天會消失嗎？」　中外研究：新冠病毒高溫、低溫適應力強

香港基本法30週年　人民日報：一國兩制取得舉世公認的成功

他凌晨鑽進火鍋店狂吃睡覺　老闆看監視器笑了：是人才！兄弟以後免費請你

呼吸機訂單搶到八月後　不肖業者賺疫情財「一小時一個價」

隔16秒上公車！他「沒戴口罩」坐確診者斜後方...結果被感染了

管中閔給學生的一封信　台大4/27起60人以上課程全採遠距教學

上課中感覺屁股被頂！女老師伸手抓到「圓圓硬硬」　下秒猛巴學生頭下場曝

如何治新冠肺炎？川普出招「吃抗瘧疾藥物」　專家傻眼

行人車輛都消失！英禁足令鹿群爽霸住宅區　悠哉躺草坪吃飽就睡

胡瓜拉繩索吊起郭婷筠「突臉朝下摔倒」：除非大象來拉！

搭計程車不戴口罩司機可拒載「Uber也適用」　陳時中：不配合最高罰1.5萬

印度疫情悶燒「7天飆增2500例」　美駐印度大使館證實專機撤僑

「爸爸是劉亮佐」劉子銓出身演藝家庭　曾吐心聲：不會當演員

忘記上次何時吃水果…他好奇「不吃有影響嗎？」　過來人曝經驗：嚇很大跳

宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

大陸熱門新聞

公車坐確診者斜後方！他被感染了

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火速抓27嫌

他凌晨鑽進火鍋店狂吃　老闆看完監視器笑了：免費請你

「疫情夏天會消失嗎？」　中外研究：新冠病毒高溫、低溫適應力強

拿快遞沒洗手　他2個月宅在社區也確診

瑞幸咖啡爆造假22億　《人民日報》：恥辱

法國向中國訂「超10億片口罩」

陸老闆鼓勵賣假額溫槍給美國「39度顯示36.5度」

香港驚傳墜樓　特首辦公室主任墜亡

隱瞞女兒旅遊史 陸官員遭免職處分

華春瑩：主權國家才能參加WHA

呼吸機訂單搶到八月後　不肖業者賺疫情財「一小時一個價」

大陸新增5本土病例「均在廣東省」

已過隔離期！女護士突心臟驟停

更多熱門

相關新聞

「患者呼氣有病毒」　港大：戴外科口罩有效阻斷傳染

「患者呼氣有病毒」　港大：戴外科口罩有效阻斷傳染

新冠肺炎（COVlD-19）疫情全球擴散，帶外科口罩是最好防護！香港大學（The University of Hong Kong）和美國馬里蘭大學(University of Maryland, College Park)合作研究發現，帶有新冠肺炎病毒的患者佩戴外科口罩，可以有效阻絕病毒傳播效應，這項研究成果已經發表在學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）。

武漢「加強封控」原因曝光：有人不戴口罩上街

武漢「加強封控」原因曝光：有人不戴口罩上街

拿快遞沒洗手　他2個月宅在社區也確診

拿快遞沒洗手　他2個月宅在社區也確診

南警與成大醫院合作遠端偵訊

南警與成大醫院合作遠端偵訊

武漢增1本土病例　陸單日19確診

武漢增1本土病例　陸單日19確診

關鍵字：

武漢取快遞感染無感染症狀者

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

墾丁大街一天巨變！警強制上套

公車坐確診者斜後方！他被感染了

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

辣妹面部全裸　逛墾丁大街邊走邊吃

客家女記者害羞說話了：手都在抖

捨不得志村健離開…猩猩小龐追上去要抱！

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面