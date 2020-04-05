宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

▲ 武漢封城，有人去快遞後沒洗手疑似被感染。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

湖北省武漢市4日通報多一名確認病例。該名病患從「封城」後一直待在家中，除了去門口領取團購食品和快遞，回家後沒有消毒、洗手，疑為感染主因。但衛健委最新通報不排除該名患者本身就是「無症狀感染者」轉為確診，也可能還存在社區感染。

到拿快遞不洗手是否會感染？北京清華長庚醫院感染性疾病科主任林明貴表示，「取快遞沒有戴手套、不洗手感染新冠病毒的風險是很小的。」因為快遞物品大多在空曠的地方，又是移動式的，即使有病毒的停留，在乾燥的環境裡病毒存活的時間比較短暫，快遞物品攜帶病毒的可能性非常小。

▲帶口罩、勤洗手是好阻斷病毒方式。（圖／路透社）

林明貴認為，通報強調該患者生活樓棟曾有確診病例，不排除社區感染。雖然沒有近距離的接觸，有交叉接觸的可能，尤其是在特定的時期，也有氣溶膠感染的風險。相對來說，該患者一直是無症狀感染者的可能性更大一些，取快遞回來沒有洗手，導致感染的可能性較小。

另外，香港大學研究人員發表的《Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions》，研究新冠病毒在不同環境下保持傳染的能力，病毒在衣服和紙巾上存活時間不超過24小時。

建議回家後要保持洗手的習慣。林明貴也建議，接觸所有從外部帶回來的物品，有條件最好帶上手套，進家後把外包裝打開去掉，把手套脫掉後，一定要洗手，再拿裡面的東西，取完東西後要再次洗手。