酒客嗆「繞路不給錢」　小黃運將怒爆！下秒拖下車毆打

▲救護人員及警方協助被毆傷許姓男子。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

高雄新興區26日凌晨發生一起毆人事件，一名小黃運將在市中路一間酒吧載人上車後，行經中正四路及自立路路口時，被乘客質疑繞路被嗆不給車錢，雙方因而起口角，進而演變為下車肢體衝突，隨後運將離去，乘客全身挫傷呆坐路邊，後續被趕到的救護車送醫，運將則在案發1小時後被警方逮捕，帶回派出所偵訊。

警方表示，26日凌晨12點半左右接獲報案，指出在中正、自立路口有糾紛傳出，派遣員警到達後，發現許姓男子（46歲）全身挫傷坐在路旁，立即將他送往大同醫院包紮，進一步了解後，初判是懷疑計程車繞路被趕下車，進而與黃姓運將（44歲）起衝突，雙方於是在路邊大打出手，事後當警方趕到時，小黃已離去，隨後在1小時內循線將他逮捕，訊後依傷害罪移送。

運將供稱，當時載到許姓男子後，表示要前往六合路的小騎士，但事實上六合路並無該店家，進一步詢問後，對方仍相當堅持，隨後先將他載往前金分駐所求助，員警請他先將乘客載回六合、林森路口，如乘客不下車再報警，沒想到途中乘客質疑他繞路，並辱罵他，坦言一時氣憤「凍未條」才將對方拉下車毆打。

▲▼警方在案發1小時循線逮捕黃姓運將。（圖／記者洪正達翻攝）

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