油價戰害能源工人失業　川普放話「對石油進口課徵關稅」

▲油價下跌影響頁岩油利益，川普放話，如果美國不被公平對待，就要「對石油進口徵關稅」。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導



美國總統川普在4日時放話，如果要「保護我國成千上萬的能源業相關工作者」，他可能會「對石油進口課徵關稅」。科羅拉多州頁岩油大廠「懷汀石油公司」（Whiting Petroleum Corporation）淪為油價暴跌受害者，4月1日已向法院聲請破產保護，股票也在紐約證券交易所暫停交易。

受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯在油田減產協議上的分歧，國際油價持續下降，連帶美國頁岩油業者也受到波及，川普在2日就表示沙、俄兩國可望共同減產1000萬桶原油，使國際油價漲幅超過30%，然而兩國卻未證實該消息。原來0PEC將在6日召開視訊會議，商討石油減產，然而《路透》有消息指出，會議將延到8日或9日進行。

根據《路透》報導，川普表示，「如果我得做些什麼來保護我國成千上萬的能源業相關工作者，我會做盡任何我能做的事情，例如對石油進口課徵關稅。」然而他也表示「如果美國不被公平對待」，他才會走到這一步。

▲消息指出，OPEC將舉行的視訊會議將延期。（圖／路透）

美國2大工業團體，美國原油機構（American Petroleum Institute ）以及美國能源石化製造商會（American Fuel & Petrochemical Manufacturers）在1日寫信向川普表示，如果向進口石油課徵關稅，可能會危害國內的煉油事業，因為有許多工廠依賴國外進口的石油。

根據美國能源資訊管理局（U.S. Energy Information Administration）2019年的資料，美國每天從俄羅斯與沙烏地阿拉伯進口100萬桶原油。川普在4日時也重申，俄羅斯與沙烏地阿拉伯承諾將減產「1000萬桶原油」，然而這兩國還沒有證實這項計畫，只表示他們會討論辦法來穩定國際石油市場。

因為疫情影響，以及沙烏地阿拉伯與俄羅斯的爭奪戰，國際油價跌破每桶20美元，川普在2日表示石油可能減產後，國際油價大漲回到每桶25美元。西德州(WTI)原油期貨價格在5日上午來到每桶29美元。