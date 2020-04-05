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嘉縣第二例境外移入確診　個案歐洲返台出現嗅覺異常

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▲嘉義縣新增境外移入確認案例。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣新增一境外移入確認案例。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣4月2日出現首例境外移入確診，5日上午再度出現第2例新冠肺炎境外移入確診病例，個案由歐洲就學學校停課返國後即入住住所居家檢疫，全程遵守規範，民眾無須驚慌，有關確診案例相關資訊，將由中央流行疫情指揮中心統一公布。

衛生局表示，該個案為台北人，家人在嘉義縣工作置產，因此返國後，隨即搭乘防疫租賃車回到嘉義住家獨自一人居家檢疫，三餐由另外居住他處家人送至門口，未與家人接觸。

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衛生局表示，個案因有時會出現嗅覺異常，由家人電話詢問衛生局，經衛生局協助至醫院採檢，確診通知後，立刻請消防局派救護車送個案至醫院進入隔離病房治療，衛生局也立即啟動疫調。

縣長翁章梁指出，面對疫病大家不用過度恐慌及擔憂，目前居家檢疫有289人、居家隔離4人，呼籲居家檢疫、隔離的朋友，務必乖乖待在家裡，若與家人同住務必全天戴口罩，單獨住一樓層或套房，衛浴設備分開使用，用後一定要用漂白水消毒，家庭成員也要戴口罩並隨時保持1.5公尺的距離。

並呼籲，有症狀一定要跟衛生局連繫、安排就醫，也請大家多給予關心及支持，提醒民眾盡量不要到公共場所、人群擁擠的地方；非必要得去，請戴上口罩，並遵守咳嗽禮節，拱手不握手，還要勤洗手。

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