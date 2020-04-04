「減免處罰、安心回家」　移民署行動列車多語宣導擴大自行到案專案

▲移民署為配合我國防疫政策，自4月1日起實施「擴大自行到案專案」，鼓勵逾期外來人口主動投案。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，疫情未見趨緩，移民署為配合我國防疫政策，自4月1日起實施「擴大自行到案專案」，鼓勵逾期外來人口主動投案，移民署南區事務大隊台南市第一服務站將行動列車開往移工聚集的台南公園、東南亞進口百貨、東南亞飲食料理店及台南火車站宣導專案措施。

移民署南區事務大隊台南市第一服務站指出２，專案為期3個月（4月1日至6月30日），凡到各治安機關自行到案的逾期外來人口，以「不收容、免管制、低罰鍰」的措施，由移民署協助他們儘快返回母國。

移工跨境移動會依城市空間和勞動性質不同，發展出不同的休閒生活。相較於台北車站大廳假日席地而坐的移工，台南移工活動範圍主要在火車站前站附近的食衣住行消費場域，南部的移工經常在假日搭乘區間車來到台南火車站聚集，為讓更多民眾和移工知道「擴大自行到案專案」，台南市第一服務站利用行動服務列車，結合該站社工和通譯至台南火車站及許多東南亞小吃店、菲律賓超市、算命舖等移工聚集處進行多國語言宣導。在西華街開設越南河粉的越南籍新住民阿香說：「這個專案用意很好，可以鼓勵失聯的移工投案，安心回家」。

台南市第一服務站主任林志鴻表示，失聯的外籍移工怕身分曝光，如身體不適也不敢就醫，現在移民署網站設有「擴大自行到案2.0」專區，歡迎民眾多加利用，並呼籲逾期停（居）留外來人口，能在專案期間主動投案，儘早返家。相關資訊可撥打移民署「0800－024－881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。

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