女保全染疫「1住戶發燒採檢」　社區204人全列接觸者！

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部40多歲女性（案347）接觸住家附近的社區女保全（案336）確診，兩人接觸者匡列388人，女保全工作的社區住戶204人全列入。指揮中心發言人莊人祥表示，目前接觸者共採檢7人，包含1名社區住戶，因發燒被列為採檢對象，最快明天才會知道結果。

案336為所服務的是北部高級的社區，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒到38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，於2日確診，目前已收治到負壓隔離病房，相關接觸者持續調查中。

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案347是在清查案336接觸者時，在錄影帶裡發現兩人因團購，在沒戴口罩情況下交談20分鐘，案347於24日出現發燒等症狀，兩度就診未緩解，31日再度就醫採檢確診。接觸者中有14人需居家隔離，包過4名家人、8名社團團員、1名同事與1名友人。

莊人祥表示，女保全是住在比較偏僻的山區，可能是在工作中被感染，該起群聚總共匡列數338名接觸者，其中檢7位須採檢，包括5名女保全家人、1名附近女住戶友人，以及1名社區住戶。目前已有5人採檢陰性，2人檢驗結果尚未出爐，包含該名發燒住戶。

北部女保全感染源不明，再度造成民眾恐慌。對此，新北市長侯友宜4日表示，應視為社區感染「區域封鎖」。對此，陳時中回應，如果裡面驗出2、3個陽性，應該還不到社區封鎖程度，但強度的自主健康管理還是需要但得看匡列情況。