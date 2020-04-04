郵差怕爆！工會喊話停止投遞檢疫、隔離者掛號包裹　中華郵政回應了

▲有郵務士送完包裹，才知道簽收人正在居家檢疫。（圖／記者賴文萱攝）



記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，目前台灣有不少居家檢疫、居家隔離的民眾，但先前在高雄就發生有郵務士到民宅配送包裹，等到民眾簽收完之後，才被告知簽收人是居家檢疫的對象，讓他當場嚇壞。台灣郵政產業工會要求，對「檢疫」及「隔離」者暫停提供掛號信、包裹、快捷等各項須與其人員近距離接觸的郵件遞送服務。

正值疫情時期，郵務士最怕碰到居家檢疫、居家隔離的民眾，在高雄郵局就有名專門配送包裹的同仁，等到住戶出來簽收、領完貨後，才被告知簽收人「在居家檢疫」，引發基層同仁恐慌。

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台灣郵政產業工會用「最速件」行文，於4月3日以國內快捷方式，將公文正本寄給交通部；副本寄給衛生福利部、中華郵政公司。工會盼交通部能明確訂定因應措施，要求中華郵政公司對「檢疫」及「隔離」者暫停提供掛號信、包裹、快捷等各項須與其人員近距離接觸的郵件遞送服務，一律以招領通知單取代，並延長招領期限。

工會也建請交通部要求中華郵政公司增置量測體溫之專屬人員，並訂出規範、嚴格執行，禁止未配戴口罩及體溫過高者進入郵局，並應對衍生之客訴案件豁免處理；另盼政府對中華郵政所屬員工暨其它承攬業者公布「檢疫」及「隔離」者名單，避免疫情在相關從業人員不知情的情況下接觸而擴散。



▲郵務士配送包裹、信件的工作相當辛苦，風險也高。（圖／示意圖／記者宋良義攝）

對此，中華郵政表示，「檢疫」及「隔離」者名單屬於中央流行疫情指揮中心權責，郵局管理部門並沒有這個資料，因此公開與否尊重指揮中心的指示。

不過，中華郵政表示，將持續加強郵局同仁的防疫措施，目前針對郵局櫃台跟投遞同仁每天都會發配一片口罩，在清明連假前也通令地方郵局採購程序，加發手套、隨身攜帶的噴霧式酒精給投遞同仁，強化消毒及防護。另外，也同步請各局添購護目鏡，逐步增加防疫用品供同仁使用。