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拿完快遞「沒洗手」　他2個月「都宅在社區裡」也確診！

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▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲武漢封城已超過2個月。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北省武漢市3日新增1例新冠肺炎確診病例，確診者為「無症狀感染者」轉確診，從「封城」後一直待在家中，但曾多次前往小區（社區）門口取團購食品及快遞，且回家後未消毒、洗手，由於確診者生活的樓棟曾有確診病例，不排除為社區感染。

武漢市衛生健康委員會4日在疫情通報記者會上表示，3日新增的確診病例為無症狀感染者轉確診，患者居住在礄口區榮華街建國社區金玉華庭小區，從1月23日（封城）起一直居家，自2月20日起曾多次前往小區門口取團購食品和快遞，每次團購物品拿回家後未進行其他消毒處理，取外購物品時沒有戴手套，有幾次沒有洗手。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

武漢衛健委指出，1月23日至3月29日，患者無任何不適，無醫院門診就診史。3月30日，患者獨自駕車前往市六醫院體檢。4月1日，核酸檢測結果為陽性，社區安排將其送至酒店隔離。4月2日下午送至市肺科醫院就診。4月3日，經專家會診，結合患者臨床表現、胸部CT和病原學檢測結果，訂正該病例為新冠肺炎確診病例，臨床分型為普通型。由於病例生活樓棟曾有確診病例，不排除社區感染。

截至2020年4月3日24時，武漢市累計報告確診病例50008例，累計治癒出院46611人，累計死亡2567人。

武漢預計於4月8日解除「封城」恢復對外交通，但當地疫情防控指揮部3日發通告宣布，武漢市內人員流動目前明顯加大，市外人員流入大幅增加，居民防範意識有所鬆懈，特別是新冠肺炎無症狀感染者和康復出院後復檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，疫情防控形勢依然嚴峻，各區要繼續強化小區封閉管理。

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

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