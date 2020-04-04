陸全國為新冠犧牲者默哀3分鐘　鍾南山：對醫護抗疫的認可尊重

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸4月4日為新冠肺炎疫情中的犧牲、逝世者舉行全國哀悼活動。大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山也在辦公室內默哀，他表示，舉行全國性哀悼活動，也是對醫務人員抗擊疫情的認可和尊重，是真正從大家心目中肯定這些戰士們的貢獻。

▼大陸舉行全國哀悼，各機構都降下半旗。（圖／路透社）

鍾南山4日上午接受中央紀委國家監委網站和中國紀檢監察報專訪，解答目前疫情形勢的最新判斷，並分享自己的經歷和感悟。採訪結束時已臨近上午10點，外面響起防空警報的聲音，提醒默哀時間已到，鍾南山在辦公室靜立默哀了3分鐘，向在新冠肺炎疫情犧牲的烈士及逝世同胞表達深切哀悼。

鍾南山指出，舉行全國性哀悼活動，也是對醫務人員抗擊疫情的認可和尊重，是真正從大家心目中肯定這些戰士們的貢獻，「作為從業50多年的醫務工作者，我認為中國的醫務人員是非常好的，無愧『白衣天使』稱號。」

大陸4日舉行全國哀悼活動，上午10點全國民眾默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響，天安門廣場及各大機構都降半旗致哀，公共娛樂活動全部停止，中共中央總書記習近平也與李克強、栗戰書、王滬寧等人在中南海懷仁堂前低頭默哀。

為了響應默哀活動，大陸各大媒體、社群等網站都轉為「黑白」色調，騰訊、網易等遊戲廠商也暫停了旗下線上遊戲的營運，包含《英雄聯盟》《王者榮耀》《魔獸世界》等遊戲的大陸伺服器都停止服務一日，《英雄聯盟》LPL聯賽並停賽一日。

▼鍾南山在辦公室低頭默哀。（圖／翻攝陸中央紀委國家監委網站）