莊人祥：女保全恐在「工作社區」染疫　傳1人匡列388位接觸者

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

北部40多歲女性（案347）接觸住家附近的社區女保全（案336）確診，指揮中心3日匡列2人接觸者142人，6人採檢中。指揮中心今（4）日表示，該保全是住在比較偏僻的山區，可能是在工作中被感染，兩人總匡列人數338人，已採檢7位，5例陰性，2例採檢中。

指揮中心發言人莊人祥表示，案336所服務的是北部高級的社區，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒到38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，於2日確診，目前已收治到負壓隔離病房，相關接觸者持續調查中。

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▲4月4日新增確診個案。（圖／王譯萱製）

案347是在清查案336接觸者時，在錄影帶裡發現兩人有接觸，在24日出現發燒等症狀，兩度就診未緩解，31日再度就醫採檢，今日確診，目前仍在持續進行相關疫調，包括社區裡有相關接觸者、社區消毒、出國史、有呼吸道病史還有接觸史都在做相關釐清。接觸者中有14人需居家隔離，包過4名家人、8名社團團員、1名同事與1名友人。

莊人祥表示，案347年約40多歲，為確診女保全服務社區的附近住戶，在女保全可傳染期曾因團購，有過20分鐘的交談，過程中也沒有戴口罩。

北部女保全確診新冠肺炎，目前感染源不明，再度造成民眾恐慌。對此，新北市長侯友宜4日表示，應視為社區感染「區域封鎖」。對此，陳時中回應，如果裡面驗出2、3個陽性，應該還不到社區封鎖程度，但強度的自主健康管理還是需要但得看匡列情況。

莊人祥補充，該保全服務的社區住戶人數約200多人，兩人總匡列接觸者人數達388人，已採檢7位，其中5位陰性、2位檢驗中。而該保全因是住在偏僻山區，上下班都是騎機車通勤，有可能是在工作地方被感染的，目前有針對發病前調閱錄影帶，進行詳細疫調；也會在住戶允許下利用這些資料，做健保就醫查詢。

▲全台確診數來到355人。（圖／記者王譯萱攝）