　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵、高鐵防疫即日起「車上禁飲食」　林佳龍：可視情況彈性處理

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵4/5起全面暫停列車上便當、飲料、食品等各項販售服務。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，台鐵、高鐵配合疫情指揮中心指示之「防疫社交距離」要求，4月5日起全面暫停列車上之便當、飲料、食品等各項販售服務，即日起也配合政策，勸導旅客勿於車上飲食。對此，交通部長林佳龍表示，原則上是禁止飲食，但因雙鐵搭車時間較久，列車長應視狀況彈性處理。

林佳龍今日上午在高公局局長趙興華陪同下，視察國道3號中寮隧道及高速公路局南區交通控制中心，以瞭解中寮隧道工程進度及清明節假期國道疏運執行情形。他受訪時指出，這幾天相較往年的清明連假，車流量約降低13-17%，但現場也指示同仁務必做好清明節各項交通疏運及防疫措施。

請繼續往下閱讀...

▲▼交通部長林佳龍視導高公局南區交通控制中心（圖／高公局提供）

▲林佳龍視導高公局南區交通控制中心（圖／高公局提供）

針對台鐵、高鐵實施列車上禁止飲食規定，林佳龍說，原則上是呼籲民眾搭乘台鐵'高鐵時禁止飲食，不過，由於雙鐵搭車時間較長，部分乘客基於身體狀況需要，可能有用藥、喝水的狀況，尤其可能有糖尿病、低血糖或老弱婦孺等等，列車長應該視例外情況加以判斷、彈性處理。

▲▼交通部長林佳龍視導高公局南區交通控制中心（圖／高公局提供）

▲林佳龍表示，搭乘雙鐵時原則禁止飲食，但部分例外狀況可彈性處理。（圖／高公局提供）

高鐵表示，配合政府各項防疫措施，即日起勸導旅客遵照中央流行疫情指揮中心最新發布之「防疫社交距離」指引，及搭乘大眾運輸工具全程配戴口罩之規定，勿於車廂內飲食；自備餐食或商務車廂之旅客，請將餐點攜帶下車後再行食用。

同時，自明（5）日起台灣高鐵將調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險，敬請旅客見諒。

高鐵表示，4/5起雖停止列車上之推車販售服務，但車站內仍將販售高鐵便當，站內商家亦維持提供餐飲服務，敬請旅客用餐時遵循疫情指揮中心之「防疫社交距離」指引，以安心享用美食。

此外，旅客若欲閱覽最新一期之「TLife」，可至7車處列車整備室索取。每本「TLife」提供旅客後即不再回收，敬請旅客安心閱讀；另建議喜愛「TLife」的旅客，亦可下載「TLife台灣高鐵車上刊物」App，隨時隨地線上閱讀各期精彩內容，同時節省紙張，為環保盡一分心力。

▲▼4/1防疫新制上路，進入高鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲旅客若不配合佩戴口罩者可依傳染病防治法裁罰，高鐵將配合鐵路警察，落實執法。（圖／記者湯興漢攝）

高鐵自4/1起已全面實施旅客進站體溫測量，連續量測2次額溫達37.5℃之旅客，除將勸導返家休息或就醫外，並將依傳染病防治法第37條第1項第5款及第3項規定拒絕運送。同時，旅客搭乘高鐵請一律自備口罩並全程配戴口罩，若進站前不及準備口罩者，站內超商亦有販售一般口罩，請旅客自行購買配戴後，再行進站乘車。

依據疫情指揮中心宣布，旅客若不配合佩戴口罩者可依傳染病防治法裁罰，高鐵將配合鐵路警察，落實執法，敬請旅客遵守相關規定，保護自身與大眾健康安全。

至於防疫措施部分，高鐵表示，車站每2小時即消毒一次，並於售票櫃檯、自動售票機及閘門紅外線體溫量測區域，皆劃設「社交距離」參考線，另於旅客動線上廣設消毒酒精，並封閉車站生飲台型式之飲水機，以確保旅客乘車安全。每車次列車於抵達端點站進行折返清潔時，即以酒精進行全面消毒，另每日於收班後再進行一次全車消毒。

▲▼4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲4/1防疫新制上路，進入台鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

台鐵部分，也自4月4日起暫停列車電話預訂與票訂便當服務；另自4月5日起各列車停售便當、飲料與食品，同時停止交付乘客票訂或電話訂購的便當，已票訂便當的旅客請於乘車前至售票窗口退訂、或待車服人員於車上退款。

台鐵表示，為落實防疫，守護全民旅運乘車的平安與健康而暫停以上相關服務，造成不便敬請見諒，也再提醒長程旅客如有個人健康管理需求，務必於上車前備妥所需物品，以確保旅途平安。

依據中央疫情指揮中心所公布社交距離注意事項：若未能維持適當社交距離，禁止在大眾運輸系統用餐。台鐵將配合據以勸導旅客遵守規定勿於車上飲食，維護自我及他人的健康。台鐵表示，感謝所有旅客的配合，並會持續努力做好防疫工作，也請大家給與第一線服務人員支持與鼓勵。

另外，台鐵對於未戴口罩旅客已訂有SOP因應處理，目前旅客均能配合辦理。如遇有勸導不聽執意闖入者，將請路警或地方派出所派員協助處理，並得依據傳染病防治法開罰。

ET快訊
新冠肺炎確診案例又有「腹瀉」症狀　將納入通報定義
「閃電俠」突離世！得年16歲　媽媽獨辦喪禮：沒能給一個擁抱
人潮塞爆景點…未來可能發布「禁足令」？陳時中鬆口回應了
墾丁等「11處旅遊景點」發疫情警示　陳時中：不要再去了！
本土40多歲獨居男感染源不明　「味、嗅覺喪失」2次就醫確診
新冠肺炎再增7確診！　6境外、1本土「感染源不明」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

情侶居家檢疫期間疑輕生雙亡　陳時中：關懷中心會給予隔離者心理諮商

新冠肺炎確診個案又有「腹瀉」症狀　莊人祥：將納入通報定義！

最新7確診時間軸出爐　台灣3天爆2例「不明感染源」...網憂黑數趴趴走

奧捷團「2人肺部浸潤」驗出陽性！　17團員增至8人中標

日本三連休後疫情失控！醫憂台灣步後塵　陳時中曝2原因「沒大規模禁足」

疫情警示細胞訊息「特別發佈墾丁」　陳時中：因為人真的超多！

傳網紅在檢疫所裡直播！　陳時中：直播可以但是不要照到別人

口罩量絕對夠！全台至少85%的人都可拿到　陳時中：不要擠同時間排隊買

5歲弟「擊落特斯拉」緊張搖頭：沒喝酒！網轟心靈受創　律師曝根本不需酒測

美工作返台...30多歲男「腹瀉＋胸悶」確診！曾和案197、202搭同班機

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

情侶居家檢疫期間疑輕生雙亡　陳時中：關懷中心會給予隔離者心理諮商

新冠肺炎確診個案又有「腹瀉」症狀　莊人祥：將納入通報定義！

最新7確診時間軸出爐　台灣3天爆2例「不明感染源」...網憂黑數趴趴走

奧捷團「2人肺部浸潤」驗出陽性！　17團員增至8人中標

日本三連休後疫情失控！醫憂台灣步後塵　陳時中曝2原因「沒大規模禁足」

疫情警示細胞訊息「特別發佈墾丁」　陳時中：因為人真的超多！

傳網紅在檢疫所裡直播！　陳時中：直播可以但是不要照到別人

口罩量絕對夠！全台至少85%的人都可拿到　陳時中：不要擠同時間排隊買

5歲弟「擊落特斯拉」緊張搖頭：沒喝酒！網轟心靈受創　律師曝根本不需酒測

美工作返台...30多歲男「腹瀉＋胸悶」確診！曾和案197、202搭同班機

比利時聯賽取消本季恐引骨牌效應　歐足聯急發聲明禁效仿

港珠澳大橋明起「限時通關管制」　防疫情輸入港澳流通

誤開特效換頭！主管視訊會議變身「馬鈴薯」　笑翻93萬網友：太有趣了

情侶居家檢疫期間疑輕生雙亡　陳時中：關懷中心會給予隔離者心理諮商

新冠肺炎確診個案又有「腹瀉」症狀　莊人祥：將納入通報定義！

豬排夠味、口感紮實！嘉義高CP值定食　還附茶碗蒸、飲料、甜點

美國將「釋放更多弱勢囚犯」　司法部長：監獄面臨緊急狀態

黃鐙輝沒洗澡就上工！　新戲造型「曬黑、蓄鬍」完全認不出

最新7確診時間軸出爐　台灣3天爆2例「不明感染源」...網憂黑數趴趴走

奧捷團「2人肺部浸潤」驗出陽性！　17團員增至8人中標

生活熱門新聞

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

大雷雨彈排隊炸！彭啟明：還要下3天

出遊潮塞爆國道！醫憂一爆發感染…「這4縣市」醫療秒崩潰

清明連假「墾丁人潮塞爆」　指揮中心急發「2則細胞廣播」

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

女保全足跡堅持不公布　指揮中心曝光原因

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」

雲林老家檢疫「沒水沒電」　他崩潰了

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

女兒掃娘家的墓分福氣？

墾丁等國內「11大旅遊景點」發疫情警示　陳時中：不要再去了！

更多熱門

相關新聞

案335同業敘舊喝咖啡1小時染疫

案335同業敘舊喝咖啡1小時染疫

新冠肺炎持續擴散，繼案269機場接待境外移入277確診病例，一同喝咖啡遭感染後，外傳本土案例案335與案291同樣為「喝咖啡」確診，指揮中心發言人莊人祥也透露，兩案例確實曾碰面一小時。

搭大眾運輸須戴口罩中市率先視察

搭大眾運輸須戴口罩中市率先視察

「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊

「連假旅遊，不如不要放」掀網友熱議！醫提3看法反擊

口罩販賣機來了！高虹安實測秒拿口罩

口罩販賣機來了！高虹安實測秒拿口罩

P!NK自爆確診「3歲兒也出現症狀」

P!NK自爆確診「3歲兒也出現症狀」

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

空姐戴呼吸器曝「醫院隔離真實情況」

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

即／平價iPhone名稱是它、明預購

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面