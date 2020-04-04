歐洲養老院疫情連環爆！法國至少1416人喪命　西班牙1個月3千死

▲ 西班牙確診病例逼近12萬。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創歐洲，各國正努力阻止病毒在高齡族群間傳播。法國已有1416名養老院患者死於新冠肺炎，西班牙首都馬德里二家養老院據報有數十人死亡，義大利拿坡里一家養老院有多人死亡，而瑞典斯德哥爾摩周圍有多達百家養老院出現病例，已有400多人感染，其中約50人死亡。

根據英國廣播公司（BBC），法國當局明確表示，有段時間他們每晚通報的新病例和死亡人數並未將養老病疫情列入統計。衛生官員所羅門（Jerome Salomon）2日首次透露，自疫情大流行以來，至少有884人在養老院身亡。此一數字在3日便攀升至1416人，且可能不是全部，因為並非所有養老院都確實報告細節。

疫情最嚴重的地區在鄰近德國的大東部（Grand est）地區，2/3療養院都傳出病例。地區衛生機構表示，已經有570名年老患者死亡，目前還不清楚其中有多少人死於新冠肺炎。但下萊茵省一名護理中心負責人表示，過去每年平均有10人死亡，今年光是3月就有5人死亡。

西班牙累計1萬905人死於新冠肺炎，首都馬德里災情最為慘重，已有4483人死亡。馬德里自治區政府主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）預估，3月有3000人在養老院死亡，較過往高出2000人。

養老院疫情導致醫護崩潰，軍方上月前往幫忙，發現眾多老年患者被遺棄，有些已經斷氣。馬德里郊區利根尼斯市的維塔利亞之家（Vitalia Home）已經有43人死亡，另一家養老院Reina Sofía de Las Rozas則有46人死亡。

義大利北部不久前也傳出數百人在養老院喪命，南部城市拿坡里的養老院也出現疫情。La Casa Di Mela養老院患者家屬透露，院方持續要求進行病毒檢測，但直到出現死亡個案才引起當局注意，「如果衛生部門沒有浪費這麼多時間，也許這場疫情本是可以避免的。」

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