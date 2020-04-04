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跟女友吵架…嘉義男氣炸壓床「強硬行房」！曝背後原因：急著安撫　下場出爐

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▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲嘉義男跟女友吵架，竟出手暴打對方還性侵，下場出爐。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／嘉義報導

嘉義一名男子阿炎（化名）與同居女友小乃（化名）吵架，竟然情緒失控猛揍女友，導致對方傷痕累累，又將女友撲倒在床硬上，事後他遭女友提告強制性交，下場出爐！

判決指出，阿炎與小乃是同居男女朋友的關係，2019年8月14日上午9時許，2人在小乃租屋處發生爭吵，阿炎因不堪小乃的言語刺激，一時情緒失控竟徒手毆打小乃，導致小乃臉、頸部、鎖骨、胸部、手腳都有多處抓傷、紅腫、瘀青，接著他又將小乃推倒在床，用身體壓住小乃，直接無視拒絕，抓住對方雙手性侵得逞。

不甘受辱的小乃決定報警處理。嘉義地方法院審理後，依強制性交罪判阿炎有期徒刑2年，但審酌事後阿炎曾下跪向小乃及小乃的母親下跪道歉，全案發生原因是阿炎與小乃因誤會起爭執，他不堪小乃言語刺激，又急於安撫小乃，才會一時情緒失控犯案，事後雙方也無條件達成調解。

另外，法官念在阿炎保證絕不再犯，雙方仍有感情，阿炎也將全數薪水交由小乃打理，最後給予他緩刑5年，期間付保護管束，判決確定後2年內，要向檢察官指定的機關提供160小時的義務勞務，並接受法治教育課程10小時，全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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