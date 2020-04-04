屏東男見她摸小狗起邪念！逼躺地「忍一下就好」…伸舌喊：幫妳舔乾淨尿尿

▲阿炎見就讀國小4年級女童年幼可欺，竟要對方躺公廁地上指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名從事資源回收的男子阿炎（化名），見到就讀國小四年級女童小乃（化名）在摸小狗，竟起了邪念，不僅尾隨對方進入女廁，甚至更伸手指侵犯小乃，還大言不慚要小乃「忍耐一下」。事件曝光後，法院一、二審皆判阿炎有期徒刑8年，可上訴。

判決指出，阿炎2012年9月至2013年6月間某日晚間，見到小乃跟其哥哥在資源回收場玩小狗，見到小乃哥哥先離開後，竟強行撫摸小乃下體3、4次，接著又尾隨對方進入女廁，等到小乃上完廁所後，便命令小乃躺在女廁地板上給他「舔下體、指侵」，他更當著小乃的面狂舔摸過下體的手指。

當時年僅10歲的小乃嚇得不知所措，感覺下體傳來陣陣疼痛，不斷喊「好痛」，更拍打阿炎的手，孰料，對方竟無恥要她「忍一下就好」，接著表示「還有尿液沒有乾，要幫妳舔乾淨」要求她站起身，並蹲下繼續舔小乃的下體，直到小乃夾緊雙腿才罷休。

事後小乃因為認為阿嬤與阿炎的關係不錯，不能把這件事情講出來讓阿嬤難過，只好默默隱忍，直到6年後阿嬤過世，才將事件曝光。

雖然阿炎否認侵犯小乃，但屏東地方法院勘驗各項事證後認為，若小乃不是親身經歷，怎麼可能印象如此深刻，多年後對於案發過程、細節都能詳細描述，不採信他的說詞，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判阿炎有期徒刑8年，案經上訴，高雄高分院日前將上訴駁回，維持原判，全案仍可上訴。

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