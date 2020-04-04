　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本疫情飆升　東京地鐵依然人擠人：我們是工作的奴隸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 日本電車,口罩,通勤族。（圖／路透）

▲東京多數民眾無法遠距上班。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎疫情近來重創日本東京都，東京都知事小池百合子日前呼籲，都內1,350萬居民4月12日前應該配合遠距上班，但目前通勤上班的人潮依然不減，不僅因為安倍晉三不發布緊急命令，且有八成的日本企業無法讓員工在家作業，又加上日本文化偏好面對面工作，有七成的人都從事服務業，目前東京地鐵在尖峰時刻仍是相當壅塞。

根據《CNN》報導，因安倍晉三本周拒絕發布緊急狀態命令，無法強制規定企業停止運作，又加上日本視工作為天的文化，東京民眾目前才會依然在擠地鐵上班。現已採遠距教學的英文老師時吉英也說，「我們已注意到肺炎疫情比想像的還嚴重，但對大部份日本人來說，工作永遠最重要的，除非政府強制企業關閉，不然沒有人會待在家，我們就是工作的奴隸。」

截至3日，日本確診數為3329例、74人死亡，但進行的檢測數量只有約35,000例，遠遠低於韓國的431,700例。許多專家擔心會給人一種錯誤的安全感，可能導致民眾有時不戴口罩出門。

▲▼ 日本街頭,口罩（圖／路透）

▲日本街頭依然人潮簇擁。（圖／路透）

日本雖然科技先進，但並不是所有企業都能跟上腳步，再加上許多上層年紀較長，對於科技的了解有限，目前許多公司裡仍可見傳真機，且公文上仍傾向手蓋印章而非電子簽名。

日本跨文化顧問公司商業顧問柯普說，日本企業在這方面的投資不足，多數員工沒有可以帶回家工作的筆電，公司也沒有提供可連結伺服器的VPN或遠端連線，所以員工只能前往公司存取資料。

ET快訊
新冠肺炎確診案例又有「腹瀉」症狀　將納入通報定義
「閃電俠」突離世！得年16歲　媽媽獨辦喪禮：沒能給一個擁抱
人潮塞爆景點…未來可能發布「禁足令」？陳時中鬆口回應了
墾丁等「11處旅遊景點」發疫情警示　陳時中：不要再去了！
本土40多歲獨居男感染源不明　「味、嗅覺喪失」2次就醫確診
新冠肺炎再增7確診！　6境外、1本土「感染源不明」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

誤開特效換頭！主管視訊會議變身「馬鈴薯」　笑翻93萬網友：太有趣了

美國將「釋放更多弱勢囚犯」　司法部長：監獄面臨緊急狀態

美國首家銀行宣告倒閉！疫情下金融業第1槍　FDIC將接管

送60噸呼吸器、口罩！俄助美抗疫　遭美媒指心懷鬼胎：有政治目地

日本疫情飆升　東京地鐵依然人擠人：我們是工作的奴隸

分房睡預防夫妻都殉職！美醫護如置身《核爆家園》...她已選好託孤對象

日教授憂東京淪下個紐約　健康男高燒5天才能檢驗…等到結果已傳染2人

紐約市累計5.7萬例！　患者CPR沒醒「不再送醫急救」保護醫護人員

傳遭美高價攔截！德、法向中國訂購口罩相繼「被消失」

委內瑞拉軍艦「瘋狂衝撞郵輪右舷」逼轉向！下秒破洞直接沉船

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

抓不到逗貓棒好氣！柴柴一旁「賊笑」　惹怒主子...下秒突然被喵掌巴臉XD

墾丁擠爆！陳時中呼籲「散心很好」　但是疫情若擴大...就沒機會出門了

不滿被勸戴口罩！男怒譙站務人員　她好心提供口罩反被嗆：妳好偉大

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

1天1口罩會浪費？一張照片他怒了　陳學聖嗆小英、蘇貞昌：排過隊嗎

誤開特效換頭！主管視訊會議變身「馬鈴薯」　笑翻93萬網友：太有趣了

美國將「釋放更多弱勢囚犯」　司法部長：監獄面臨緊急狀態

美國首家銀行宣告倒閉！疫情下金融業第1槍　FDIC將接管

送60噸呼吸器、口罩！俄助美抗疫　遭美媒指心懷鬼胎：有政治目地

日本疫情飆升　東京地鐵依然人擠人：我們是工作的奴隸

分房睡預防夫妻都殉職！美醫護如置身《核爆家園》...她已選好託孤對象

日教授憂東京淪下個紐約　健康男高燒5天才能檢驗…等到結果已傳染2人

紐約市累計5.7萬例！　患者CPR沒醒「不再送醫急救」保護醫護人員

傳遭美高價攔截！德、法向中國訂購口罩相繼「被消失」

委內瑞拉軍艦「瘋狂衝撞郵輪右舷」逼轉向！下秒破洞直接沉船

港珠澳大橋明起「限時通關管制」　防疫情輸入港澳流通

誤開特效換頭！主管視訊會議變身「馬鈴薯」　笑翻93萬網友：太有趣了

情侶居家檢疫期間疑輕生雙亡　陳時中：關懷中心會給予隔離者心理諮商

新冠肺炎確診個案又有「腹瀉」症狀　莊人祥：將納入通報定義！

豬排夠味、口感紮實！嘉義高CP值定食　還附茶碗蒸、飲料、甜點

美國將「釋放更多弱勢囚犯」　司法部長：監獄面臨緊急狀態

黃鐙輝沒洗澡就上工！　新戲造型「曬黑、蓄鬍」完全認不出

最新7確診時間軸出爐　台灣3天爆2例「不明感染源」...網憂黑數趴趴走

奧捷團「2人肺部浸潤」驗出陽性！　17團員增至8人中標

日本三連休後疫情失控！醫憂台灣步後塵　陳時中曝2原因「沒大規模禁足」

國際熱門新聞

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

快訊／英國首相「發燒不退」再驗　結果出爐

美國務院發文「快回家！」　列12國警告：沒計畫包機

美國務院大讚「台灣是防疫領袖」　接連挺台參與WHA

美國務院連發撤僑資訊：全體公民應立即返國

紐約確診破10萬 單日562死創新高

台執行死刑槍決翁仁賢　德表遺憾

即／美國紐約州新冠肺炎　超過10萬例

美國沒收口罩被控海盜！川普禁3M出口

3M拒產口罩？　川普：將付出巨大代價

美國新冠肺炎確診破27萬例　川普建議出門戴口罩

白思豪爆氣：美國「無力應對」新冠病毒！

他對乘客吐口水廁所前身亡　一驗中鏢！

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

更多熱門

相關新聞

外交部助25位滯留印度、斐濟國人返台

外交部助25位滯留印度、斐濟國人返台

外交部4日表示，我國滯留印度的17位國人及8位滯留斐濟國人，經外館協調後在日本轉機返台。

那些放下運動投入抗疫的奧運選手

那些放下運動投入抗疫的奧運選手

搭大眾運輸須戴口罩中市率先視察

搭大眾運輸須戴口罩中市率先視察

惡劣！韓夫妻無視台檢疫規定「開罰30萬闖關落跑遭攔」

惡劣！韓夫妻無視台檢疫規定「開罰30萬闖關落跑遭攔」

口罩販賣機來了！高虹安實測秒拿口罩

口罩販賣機來了！高虹安實測秒拿口罩

關鍵字：

安倍晉三新冠肺炎日本東京日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台中5歲童腳踏車撞特斯拉…勇敢酒測

快訊／桃園2居家檢疫者　驚傳陳屍家中

「馬路狂撒口罩」業務洩憤：MIT吼！下場慘爆

苦苓解析「只剩4種人」會出門排隊買口罩

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

陳學聖：捐口罩讓蔡英文防疫由盛轉衰

空姐戴呼吸器曝「醫院隔離真實情況」

台灣口罩越領越少圖瘋傳　美女醫：數學死當？

全聯超市車路線圖曝光！2萬人看哭

即／平價iPhone名稱是它、明預購

快訊／歐盟對外事務部籲台：停止死刑

婦「發燒喉嚨痛」全家硬跑台北就醫

更多

最夯影音

更多
歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字

歐盟主席：感謝台灣捐560萬口罩　#TaiwanCanHelp成熱搜關鍵字
湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

湯姆霍蘭德倒立穿衣服「狂發喘息聲」　點名死侍挑戰...萊恩雷諾斯一看傻眼貓咪

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

英國男「扮灌木叢」街上趴趴走 完美隱身...鄰居笑噴：沒有極限

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

忘教訓？墾丁大街連假人潮擠爆　醫護心累嘆：擋不住台人劣根性

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

秘魯鎖國...台灣專機助日人離境 他感動讚：不會見死不救的國家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面