日本疫情飆升　東京地鐵依然人擠人：我們是工作的奴隸

▲東京多數民眾無法遠距上班。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

新冠肺炎疫情近來重創日本東京都，東京都知事小池百合子日前呼籲，都內1,350萬居民4月12日前應該配合遠距上班，但目前通勤上班的人潮依然不減，不僅因為安倍晉三不發布緊急命令，且有八成的日本企業無法讓員工在家作業，又加上日本文化偏好面對面工作，有七成的人都從事服務業，目前東京地鐵在尖峰時刻仍是相當壅塞。

根據《CNN》報導，因安倍晉三本周拒絕發布緊急狀態命令，無法強制規定企業停止運作，又加上日本視工作為天的文化，東京民眾目前才會依然在擠地鐵上班。現已採遠距教學的英文老師時吉英也說，「我們已注意到肺炎疫情比想像的還嚴重，但對大部份日本人來說，工作永遠最重要的，除非政府強制企業關閉，不然沒有人會待在家，我們就是工作的奴隸。」

截至3日，日本確診數為3329例、74人死亡，但進行的檢測數量只有約35,000例，遠遠低於韓國的431,700例。許多專家擔心會給人一種錯誤的安全感，可能導致民眾有時不戴口罩出門。

▲日本街頭依然人潮簇擁。（圖／路透）

日本雖然科技先進，但並不是所有企業都能跟上腳步，再加上許多上層年紀較長，對於科技的了解有限，目前許多公司裡仍可見傳真機，且公文上仍傾向手蓋印章而非電子簽名。

日本跨文化顧問公司商業顧問柯普說，日本企業在這方面的投資不足，多數員工沒有可以帶回家工作的筆電，公司也沒有提供可連結伺服器的VPN或遠端連線，所以員工只能前往公司存取資料。