白皙美少女→歐美辣妹子！她2年神進化「粉色細肩大露北半球」

實習記者任珈萱／綜合報導

日本一名辣妹日前在推特放上「與2年前的對比照」，但這不是普通的女大18變系列照，因為2年前的她是一個白皙的可愛妹子，現在的她則轉成「歐美辣妹子」，讓大批網友瘋狂轉發，懷疑兩張照片是否真的同一人，並且紛紛留言大讚「怎麼辦，我都喜歡❤」。

這位日本辣妹子「Vienna（ヴィエンナ）」，因經常上傳與現實反差的網美照而在網路上爆紅。她3月28日在推特上PO出現在自己與兩年前的對比照，雖說兩張都真的很正，但風格完全不一樣。2年前得她是完全是一個白皙可愛妹子，之後完全轉型成「小麥色肌膚的火辣妹子」，還穿粉色細肩，大露北半球；不僅如此，妝容也變得成熟。

這位Vienna其實是一位模特兒，經常再推特ヴィエンナ@ViennaDoLL發美照，相當放得開的她，也會PO出一些搞笑對比照；不僅如此，她也有自己youtube頻道，主題都相當多元。