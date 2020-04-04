「樂於捐口罩…但要先問過我！」　陳學聖估算：還有千萬人在排隊





▲陳學聖。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前國民黨立委陳學聖近日不斷批評總統蔡英文捐贈1000萬片口罩，支援疫情嚴重國家的醫療人員行為，結果遭到大量網友留言怒罵。陳學聖4日強調，得先讓台灣人民達到兩周10片的最基本生活標準，且自己是樂於捐口罩的，但要先問過，「因為這是基本的民主尊重！」

「我樂於捐口罩，但請先問過我！」陳學聖4日在臉書上PO出一張黑色口罩的照片，他提到，這是朋友幫他在傳統市場買的，一共有三片，自己用完洗過、曬乾後，就會三天輪流使用，「儘量不去買我的口罩配額，因為自己現在少外出，要留給更需要的人。」

陳學聖認為，像他這樣的人應該不少，但是這些省下的配額，到底是給了誰？政府總該給個說明吧！若是給醫護、警消、市場攤販、總統、五院院長、內閣等人，他都沒有意見，「因為這些人都很重要，但然後呢？可否再透明些，到底有哪些人？哪些『大人們』可以不用排隊買口罩？如何擠出一千萬片給國外？都把它一次說清楚。之後小英政府你要如何捐口罩，我都沒意見。」

陳學聖說，自己最近的貼文引發熱議，還有單篇超過125萬人次的文章，這是因為有太多人默默遵守政府指示，日常排隊買口罩。

面對很多人質疑，這些排隊的人不會用APP、排隊是假象等。陳學聖提及，第一波網路預購是99萬人次，第二波是173.4萬次，目前第三波到3日下午是182.5萬人次，台灣人口約2300萬人，扣掉嬰兒、免排隊的族群，「保守估計有千萬人日常排隊，不為過吧！真的不要羞辱這些排隊的長龍！」

最後，陳學聖強調，先讓台灣人民最起碼達到兩週十片最基本生活標準，「之後請網路天才唐鳳發揮天賦，趕快呼應網友建議，設計可以捐贈自己口罩配額的APP，也分流一下，我樂於立馬配合！因為政府，你問過了我！這是基本的民主尊重！」

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