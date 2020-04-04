品牌價值誰說了算？從財報看迪士尼Disney教我們的事

｜從電影動畫邁向影音串流平台的文創龍頭 －迪士尼Disney

一個畫動畫、拍電影、開樂園、賣授權IP、經營影音頻道的娛樂公司，年度稅前盈餘可以超越一家科技產業知名的IBM公司，那非華特迪士尼公司(The Walt Disney Company)莫屬了。

（Image Source by shutterstock）

全球不分語言，沒有年齡、性別限制的娛樂市場，迪士尼 Disney 無疑是最會創造IP，並靠IP賺錢的一家成功的企業，它的成功可以先從不斷創造全球高票房的復仇者聯盟系列電影來談起。

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由漫威漫畫改編的復仇者聯盟系列電影，絕對是這十年來最成功的系列電影，此系列4部電影目前都高掛全球票房前10名中，若是把裡面英雄人物的電影，如鋼鐵人、美國隊長等系列，都一併算進來看的話，可以說是歷史以來最成功的大眾文化活動。

不過並非每個人都注意到，其實旗下擁有超過8000個角色的MARVEL漫威這家公司早在2009年就被迪士尼Disney所收購，成為迪士尼家族的一員。而同時另一條IP主線皮克斯動畫工作室，是迪士尼於2006年從創辦人賈伯斯買下，賈伯斯則是從迪士尼 Disney 手中拿了74億美元（約2200萬台幣），繼而成為迪士尼公司的最大個人股東。

皮克斯動畫工作室PIXAR光靠著玩具總動員（Toy Story）與海底總動員（Finding Nemo）兩大系列動畫電影，就成為最賺錢的動畫公司。

這兩個活躍在娛樂市場的原創動畫公司也因為加入了迪士尼企業，開始依循著迪士尼Disney多年來所建立的商業模式，從電影熱賣到開立主題樂園。迪士尼企業從1923年創立至今將近90年，可以說是全世界No.1的文創企業代表。

（完整文章請看瘋設計）



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