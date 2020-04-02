Grafton Architect再贏競圖：全木建築的務實與詩意

甫榮膺2020年普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）的愛爾蘭建築事務所Grafton Architects，年度伊始氣勢便勢如破竹，美國阿肯色大學3月下旬證實，該團隊從69個提案脫穎而出，贏得「Anthony Timberlands設計與材料創新中心」競圖；接著此案將與在地建築事所Modus Studio共同擘劃。

基地坐落於 Windgate校區最北隅，為「Fay Jones建築與設計學院」擴建一部分，預計今夏開始動工。創新中心將作為Fay Jones學院在木材多元設計行動上的負弩先驅，容納了設計-建造（design-build）課程與製造科技實驗室，並作為阿肯色大學新興的木材與木頭設計科系本部所在。

▲Grafton Architects 拿下Anthony Timberlands Center的競圖。 （圖文來源╱ArchDaily）

普立茲克建築獎得主，讓量體就是木材故事書

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阿肯色大學於大尺度木材建築上一直保持前瞻與領導地位，此回與普立茲克建築獎得主合作，冀盼將木構建築推向新高度。Grafton Architects由Yvonne Farrell與Shelley McNamara共同創辦，對此她們表示，這幢建築賦予了日後木材使用可能性一種樂觀視野。Farrell並談到整幢創新中心的概念主軸，在於量體本身就是「木材故事書」（Story Book of Timber），希望人們從結構骨架和皮層體驗到木頭多樣性；此外，藉著琳瑯滿目的木材使用，讓建築猶如一部活教材，演繹著木頭強度、色彩、紋理以及本質美。

▲建築造型有著高低漸變的韻律感。 （圖文來源╱ArchDaily）



圖文來源╱ArchDaily、University of Arkansas

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