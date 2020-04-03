臺北散步：方序中的里長系設計生活日常

松山文創園區的場域品牌松菸口，創立至今已逾一年。其所在的歷史場域裡，路人來往相聚閒憩，美學展演、風格選物、創意實作都在這裡發生，儼然讓這個老空間重有了活力。

臺北市政府文化局邀請當初合作操刀視覺識別及空間妝點的設計師方序中，一同回到這裡來看看它現今的模樣，並且從這個小聚落延伸到整個臺北，看他的設計靈感所在。

松菸口：以設計為老空間帶來新生



為活絡歷史場域，文化局與設計研究院（原台創中心）合作規劃松菸口。在有綠樹環繞的廣場中庭，Plan b設計了可供人休憩的木製裝置作品ParkUp SYC，像個別有洞天的小聚落。而在建築內部，為了讓松菸口真正落實成為一個入口，他們掛上指引的旗幟，也採用具溫度的木與鐵打造展區數字標誌，藉此回應場域特質，最後再輔以打光，讓影子為該識別帶來空間感。

請繼續往下閱讀...

各種細節的設計部署，都能回應到方序中思考的問題——建築老舊了就要拆嗎？他深知「如果什麼都沒有，人群就不會停留」，而他們創造了多元變化的有機組合裝置讓人願意停留，並且在空間識別上彰顯了歷史，不只讓人重新發現這塊地方，更讓它與人回歸到自在共處的關係。而對於這樣的想法與愛好，延伸到了松菸，甚至是其外的許多地方。

方序中說，他很常來松菸。他喜歡在熱鬧的地段裡頭，有著這樣保留時間痕跡的一方天地，帶有秘密基地的感覺。天氣好的時候、沒工作的時候，他會來看看陽光下的植物、逛逛展覽市集，並且期待與相識的人或可愛的路徑角落相遇，「你會遇到一些喜歡的事正在發生」。

散步偏好：在老建築裡感受日常活力



有趣的不只松菸這個區塊，方序中告訴我們，附近也有不少他喜歡的店家。這些店家是怎麼發現的呢？方序中眼底閃著星光，表示是散步時發現的。順著問下去才發現，日常的方序中，是怎樣地喜愛「散步」這項活動。

「我非常喜歡走路，可以從景美走到公館再走到永康再走到華山再走到東區再走到信義，我也可以從臺北車站走到天母。」他以一貫的緩慢節奏卻又一氣呵成地講完以上一串，把他雙腳踏過的路線連綿貫了起來。「用走的。」他再次向我們強調。

（完整文章請看瘋設計）



買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。