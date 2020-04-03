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連累4萬人！「鄭州毒王」遭判刑1年半　號稱一人毀一城

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▲▼鄭州毒王被判刑。（圖／翻攝自微博）

▲鄭州毒王被判刑。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

號稱「一人毀一城」的鄭州首例境外輸入新冠肺炎確診者、鄭州毒王郭○鵬，因3月初在新冠疫情期間7天赴4國旅遊，回家後還搭乘地鐵、返回公司照常工作，最多可能與4萬人有密切接觸史，以致他3月11日遭鄭州市公安局立案偵查後，4月3日經法院審理，因妨害傳染病防治罪，被判處有期徒刑1年半。

據了解，郭○鵬是為了看一場棒球賽，在2月29日從鄭州坐火車到北京，3月1日飛阿布達比中轉，隔日到達義大利米蘭，再接著前往法國巴黎，而後從原路返回，於3月7日抵達北京首都機場。

▲▼人員上門查找鄭州毒王。（圖／取自百家號—歷史有點料）

▲人員上門查找鄭州毒王。（圖／取自百家號—歷史有點料）

從北京回到鄭州後，郭○鵬還連續兩天搭乘地鐵前往工作崗位、與同事用餐，過程中竟然隱瞞義法等旅遊史，並在3月12日被確診新冠肺炎，成為鄭州首例「境外輸入病例」後，被大陸網友怒轟是「一人毀一城」的「鄭州毒王」。

值得注意的是，由於他回鄭州後，還表示自己因為看球賽，沒有注意疫情新聞，以致不少人抨擊，「可以再判多一點嗎」；有微博醫藥領域博主分析，郭○鵬一共搭乘6個航班、1趟高鐵及1趟火車，估計密切接觸者近4萬人。

根據鄭州市二七區人民法院3日開庭審理內容，被告人郭○鵬自境外回國後，故意隱瞞出入境情況，違反傳染病防治法的規定，拒不執行衛生防疫機構規定的預防、控制措施，有引起新型冠狀病毒傳播的嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪。

根據被告人犯罪的事實，法院依法作出判處有期徒刑1年半判決，被告人郭○鵬當庭表示服判不上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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