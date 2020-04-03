立院清明連假大消毒！　游錫堃：下週起立即協商紓困條例預算案

▲立法院趁著清明連假進行大消毒。（圖／取自游錫堃臉書，下同）



記者林銘翰／台北報導

行政院2日召開臨時院會，拍板新冠肺炎相關紓困條例修正案加碼特別預算新台幣1500億元，總金額達1兆500億。立法院長游錫堃3日表示，立法院已在3月31日超前發佈，自4月1日起開會全面佩戴口罩，接著下週起，只要行政院送來新冠肺炎特別條例修正案及追加預算等緊急法案，都需要立即協商處理。

行政院2日上午加開臨時院會，會中通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，追加特別預算1500億元，使總金額達1兆500億，後續將送立法院審查。

游錫堃4日表示，立法院已在3月31日超前發佈，自4月1日起開會全面佩戴口罩，接著下週起，只要行政院送來新冠肺炎特別條例修正案及追加預算等緊急法案，都需要立即協商處理。

此外，近日因觀光局主秘事件，讓立法院的防疫工作備受關注，游錫堃也說，連假期間立法院展開全面消毒，以確保國會運作，每個地方、每個辦公室、每個角落都徹底落實。

游錫堃強調，國會用最嚴謹的態度面對疫情，讓所有與會的人員安心，讓全體國人放心，同時也謝謝立法院的同仁犧牲假期，協助全面防疫。

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