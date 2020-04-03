　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

綠島蘭嶼垃圾不能再漠視　僱工連18天清出862公斤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台東執行兩離島環境衛生計畫，以部落及環島公路為主，進行人力清掃作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東執行兩離島環境衛生計畫，以部落及環島公路為主，進行人力清掃作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣綠島鄉與蘭嶼鄉，每年吸引旅客探訪數量超過五十萬人次，但部分缺乏公德心的遊客及當地居民隨地丟棄垃圾與菸蒂卻也造成環境的髒亂。台東縣環境保護局每年都爭取離島建設基金補助計畫支援兩離島鄉清潔人力，今年自2月初開始進行，僅執行約18日，兩離島清理的垃圾及資源回收物就已達862公斤。不管是島上居民，亦或是遊客，誰都不能漠視垃圾污染的問題。

綠島鄉及蘭嶼鄉為台東縣重要觀光鄉鎮，為維護離島的環境衛生清潔，台東環保局已開始執行兩離島環境衛生計畫，以部落及環島公路為主，進行人力清掃作業，並視髒亂狀況進行重點清除作業，並讓當地居民能更妥善進行垃圾分類及減少垃圾量，保有離島優質生活環境，提升觀光旅遊品質。

▲台東執行兩離島環境衛生計畫，以部落及環島公路為主，進行人力清掃作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

垃圾清理18天後，清理出的垃圾及資源回收物已達862公斤。

環保局數據顯示，截至今年2月底止，綠島鄉清掃總長度112公里，垃圾清除量共252公斤、資源回收物共179公斤；蘭嶼鄉清掃總長度69公里、垃圾清除量共275公斤，資源回收物共156公斤。

環保局呼籲兩離島鄉親及前往旅遊的遊客，能夠重視環境整潔，不要亂丟棄垃圾，做好垃圾分類與資源回收，讓離島環境永續發展。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
「服成藥、找診所、看中醫」　60多歲本土個案確診過程超曲折
特斯拉撞安全島起火　駕駛受困燒成焦屍！死者身分是龍潭地主兒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠島蘭嶼垃圾不能再漠視　僱工連18天清出862公斤

桃市府強化中央紓困政策對接　鄭文燦：協助業者實質有效紓困

台南花園水道博物館防疫措施上路　黃偉哲視察實施狀況

台南河樂廣場加強安全防護　黃偉哲：多管齊下做好維安！

防疫環境維護天天做　台南地下道消毒清理不遺漏

台南60年潤餅名店清明夯　湧入排隊人龍動用警力維持序

軍官退伍繼承父種苦瓜　立口碑…外內銷價格穩

併排違規停車害人害己　警列入取締重點勤務

年輕誤入歧途　神明開釋！他栽種鳳梨有成還娶了美嬌娘

居家檢疫第14天「竟被逮罰10萬」　得知原因…他一秒臉慘綠

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

陳時中信心喊話！籲國人一同抗疫 「每個人都是防疫最重要的螺絲釘」

聽到台灣要捐「1000萬片口罩」陸外交部反問：不是禁止出口？

Super Junior希澈VS. SEVENTEEN勝寬　「一秒猜歌」神對決「我的時代只能你繼承」

Lisa跳《青你2》主题曲完整版上線　網友看不膩：C位是妳！

他去韓式沙龍挑戰《梨泰院》栗子頭　剪15cm瀏海+燙貼！網讚：很清爽

綠島蘭嶼垃圾不能再漠視　僱工連18天清出862公斤

桃市府強化中央紓困政策對接　鄭文燦：協助業者實質有效紓困

台南花園水道博物館防疫措施上路　黃偉哲視察實施狀況

台南河樂廣場加強安全防護　黃偉哲：多管齊下做好維安！

防疫環境維護天天做　台南地下道消毒清理不遺漏

台南60年潤餅名店清明夯　湧入排隊人龍動用警力維持序

軍官退伍繼承父種苦瓜　立口碑…外內銷價格穩

併排違規停車害人害己　警列入取締重點勤務

年輕誤入歧途　神明開釋！他栽種鳳梨有成還娶了美嬌娘

居家檢疫第14天「竟被逮罰10萬」　得知原因…他一秒臉慘綠

官媒發聲！　央視：奉勸民進黨別玩「捐口罩」的鬧劇

澳洲首席醫療官：全球染疫真實人數可能高達1000萬人！　

中信銀攜手麥當勞搶外帶商機　刷LINE Pay卡最高回饋3%

美海軍戰爭學院去年進行「都市爆發」兵推　結果與現疫情神吻合

新加坡「近半本土感染源不明」　李顯龍：7日起關閉工作場所、8日起停課

獨／袁詠琳10週年演出「還沒公佈就泡湯」　無奈認了：原本5月要唱

天才童星擅駕輕航機飛天冒險　拍完電影陷憂鬱「重返校園染自閉」

人潮擠爆墾丁、花東夜市！急診醫憂曝「一個月後慘況」：很無言又無力

想趁同伴睡覺下馬威...大橘哈氣下秒變俗辣　想逃跑卻尷尬啦！

《梨泰院Class》金多美墨鏡造型霸氣外露　與朴敘俊情侶款是這支

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

居家檢疫提早4hrs解放　他：我算錯時間了

神明相助　種鳳梨娶美嬌娘

快訊／不爽被罰100萬！新竹男「林東京」提訴願

砸畢生積蓄買房顧老伴　阿公曬尿布重複用

台南60年潤餅名店清明夯

河樂廣場廁所出現偷拍狼警逮捕安人心

桃園3家防疫旅館　使用率達72%

金門、澎湖縣民返國　須在台居家檢疫

併排違規停車　害人害己　

軍官退伍種苦瓜　外內銷價格穩

知名小吃業者配合自主歇業

72歲藥師包尿布賣口罩黃偉哲感念慰問

台南河樂廣場加強安全防護

更多熱門

相關新聞

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

好市多馬尾女拿牛肉鬼祟移動　他目擊下幕傻了

如果真的不買，還是放回原位比較好，以免影響到品質和其他會員權益。一名網友在臉書發文，原來他日前逛好市多時，看到一名馬尾女舉止有些不自然，仔細看了一會兒後才發現，女子疑似是不想買手上的牛肉了，就隨處找個冷凍庫放進去，讓他非常無言，隨後立刻通知店員處理。

台東離島清潔18天清出527公斤垃圾

台東離島清潔18天清出527公斤垃圾

門口冒出垃圾！他一看「ATM收據」：原諒他

門口冒出垃圾！他一看「ATM收據」：原諒他

老婦丟10萬現金　清潔隊員徒手翻找

老婦丟10萬現金　清潔隊員徒手翻找

生長緩慢又稀少　台東移植21顆硨磲貝幼貝

生長緩慢又稀少　台東移植21顆硨磲貝幼貝

關鍵字：

綠島蘭嶼垃圾漠視僱工 公德心居民遊客

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／平價iPhone名稱是它、明預購

墾丁大街擠爆！醫護心累：擋不住台人劣根性

曾被預言第2慘！美媒一看見台灣國門嚇呆了

4歲霓霓：我要先哄把拔睡覺　辛龍靠安眠藥才能入睡

周杰倫罕見說重話！開戰Netflix

莫彩曦全家人搬家...隔天才知姊夫確診了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

最後對話曝！吳宗憲悔沒阻劉真開刀

快訊／震驚！謝震廷疑分手正妹歌手女友

南非政治家過世賓士當棺材　車窗清晰見僵硬大體

獵犬卡樹洞亡！風乾20年變木乃伊

專家揭大台北5區高風險染疫

黑絲女業務教學！一招解口罩痛　網一看傻了

台灣確診32例　嗅、味覺出現異常

愛莉莎莎「徵原住民約會」PO文挨轟歧視

更多

最夯影音

更多
秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分

秀身分證要求「蘇貞昌道歉下台！」 陳玉珍：金門不是台灣島的一部分
竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

竹東少女命案兇手「可教化」獲免死 上訴最高法院遭駁回...5嫌逃死確定

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

德國女友甜曝在台居家檢疫感想 讚政府超用心：真的非常友善！

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

72歲老藥師包著尿布增量販售口罩 激動流淚：走之前能對國家有貢獻

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

張雨劍用「虞書欣」「哇嗚」造句　全場笑翻…根本邏輯鬼才XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面