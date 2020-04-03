女保全工作「北部高級社區」在哪裡？陳時中回應了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃凱翊／綜合報導

新冠肺炎確診來到348例，今（3）日新增的2例本土個案中，案347為北部社區女保全（案336）接觸者，24日發病，今日確診；對於是否要公布該名女保全的工作社區地點，讓附近鄰里注意，陳時中表示，因為此社區有完整的監視器，只要有從外面來接觸的人都一定找得到，有無法掌握的才會進一步公布。

指揮中心發言人莊人祥表示，案336所服務的是北部「比較高級的社區」，目前還在釐清感染源中。有媒體詢問是否會公布相關地點，讓附近鄰里注意，莊人祥回應，此保全平常都是騎機車上下班，除了上班之外還有去哪些地點還在調查當中，不過該社區管委會都已收到通知，提醒社區居民特別注意自主健康管理，只要有跟保全接觸、有症狀都會先進行採檢，盡可能盡快把暴露者找出來。

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陳時中接著表示，莊副認為不用講地點一定有他的理由，尤其此社區監視器話麵非常完整，外來的人有接觸的話在監視器裡都找得到，目前只要有接觸過的人都有通知，整做社區大樓也已做了消毒，在此種情況下，除了有無法掌握到的接觸者才會進一步公布相關地點。

案336於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒到38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，於2日確診，目前已收治到負壓隔離病房，相關接觸者持續調查中。今（3）日新增的2例本土個案中，案347為北部社區女保全（案336）接觸者，24日發病，有發燒、畏寒等症狀，二度就診未緩解，31日再度就醫即收治住院採檢，今日確診。