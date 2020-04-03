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黑道錢莊聯手追！張綱維「自爆命危」提領大量現金　反遭逆轉收押

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張綱維被送上囚車前，還轉頭看了在外守候的大批媒體，隨後就被送往台北看守所羈押。

圖文／鏡週刊

遠航董事長張綱維涉掏空公司資產，台北地院認為張綱維涉以不實財報，害北院在2010年間准予重整，不但罪嫌重大，加上張綱維坦承欠了錢莊及黑道大筆債務，正在躲債，且有生命危險，法官認定有逃亡之虞，因此，將他裁定羈押禁見。

 
張綱維自爆被錢莊及黑道追債，有生命危險，法官認定有逃亡事實。

對此，律師不服，已表示將提起抗告。北院裁押理由主因是張綱維的樺福公司自有資金不足，從2010年至2015年間，涉以遠航公司不實財報，害北院陷於錯誤，以為張綱維具備足夠資金可協助遠航公司重整，因而裁定重整完成，張綱維恐已觸犯涉證交法的申報公告不實罪、偽造文書罪及商業會計法等罪。

此外，張綱維去年底因停飛事件遭約談後，即被限制住居在戶籍地，後來卻住在台北市另一豪宅，未實際居住在限制住居處所，已有違背限制命令。

 

院方認為，張綱維長期經營民用航空公司，國內外人脈、資力豐富，有逃亡能力，近來突然提領大量現金、將名畫等個人財產搬移至親友住處，確有隱匿資產、籌款安頓親友，準備逃亡以規避偵審程序進行的高度可能性。

院方指出，張綱維也坦承目前在躲避地下錢莊及黑道追債，已有生命危險，無法面對債權人鉅額求償。因此，已有事實足認張綱維有逃亡之虞。

由於全案情繁雜，且涉及財會專業，顯非張綱維一人或少數人可完成，恐有共犯存在，由於本案相關證人尚未到案，加上財會製作及公司重整資料繁雜且歷時長久，關鍵事實有待檢方釐清，足認張綱維有勾串共犯、證人之虞。

院方認為，全案牽涉金額高達數十億元，現今網路及通訊軟體發達，張綱維與共犯、證人間可輕易透過各種媒介，不受時空限制地進行溝通，具保亦非預防串證的有效手段，因此，有羈押必要，並禁止接見、通信。


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