先搶先贏？法國向中國訂購口罩　裝運前卻遭美「開高價截標」

▲ 法國區長指控，向中國訂購的口罩在出貨時被美國「高價截標」 。（示意圖／路透）



實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，歐美不少國家都面臨口罩短缺問題。最近法國大東區（Grand Est）及普羅旺區斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區〈Provence-Alpes-Côte d'Azur〉2名區長先後指控，法國原先向中國訂購的口罩，在送到停機坪裝運的過程中，竟被美國以高價「截標」。不過，美方對此否認，並直言「相關報導有誤」。

綜合外媒報導，大東區區長洛特納（Jean Rottner）向法國電台RTL透露，有批早就向中國預定的口罩，在運送到中國機場的停機坪後，就被在那裡的美國人以高出3倍至4倍的價格收購，最後飛往了美國。

洛特納對此抱怨，大東區現在是法國疫情最嚴重的區域之一，「這樣子的情況讓我們很難辦，畢竟我們全天候的奮戰，就是為了讓口罩到貨。甚至我還專門為進口口罩準備了一個特別辦公室…。」但他也提到，有另外一批約200萬枚的口罩，已經在1日送達，這是件值得開心的事。

除了大東區，位於法國西南部的普羅旺斯、阿爾卑斯、藍色海岸大區，最近同樣也發生了類似情況。區長慕塞勒（Renaud Muselier）表示，他先前向中國訂購了6千萬枚口罩，製造完成準備交貨時，卻遭到美國中途競購，為了保護口罩不被「攔截」，最後選擇透過「海運」方式送至法國。慕塞勒強調，「至少這樣一來，我能確保我訂的口罩沒有被人劫走，我們必須為了防疫用品而戰！」

面對法國高層指控「不計一切代價取得口罩，干擾中國向其他國家交貨」，美方官員稍早則透過福斯新聞回應，「美國政府並未購買任何從中國運往法國的口罩，相關報導是錯的」。